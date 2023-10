Manifestações pró-Israel e Palestina são registradas em São Paulo e no Rio de Janeiro

Um grupo de pessoas se reuniu neste domingo, 15, em uma manifestação pró-Palestina na Avenida Paulista, em São Paulo, como reação às graves consequências da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

A iniciativa foi divulgada pela Ibraspal (Instituto Brasil-Palestina). As imagens divulgadas nas redes sociais mostram os manifestantes usando trajes árabes e erguendo bandeiras do estado da Palestina.

[SÃO PAULO] ATO EM SOLIDARIEDADE AO POVO PALESTINO! pic.twitter.com/jXaLCTwzxw — Instituto Brasil-Palestina (@Ibraspal) October 15, 2023

Já em Copacabana, no Rio de Janeiro, centenas de pessoas participaram de um ato nesta manhã em defesa do governo israelense e suas ações contra o movimento extremista, após o ataque surpresa iniciado em 7 de outubro, no sul de Israel. O protesto na zona sul da cidade foi organizado pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (Fierj).

Nesta manifestação, as pessoas aparecem carregando bandeiras e fotos de israelenses sequestrados pelo Hamas. Os manifestantes também caminharam pela orla de Copacabana e entoaram frases como “Hamas, nunca mais”, “Libertem os reféns” e “Hamas é terrorista”.

No final do protesto, varias pessoas rezaram em hebraico e cantaram o hino israelense.

“Essa manifestação é para condenar o terror e apoiar a existência do Estado de Israel. O que a gente muitas vezes vê, inclusive no nosso país, são pessoas complacentes com o terror. O terrorismo não é o caminho para chegar a lugar nenhum”, declarou em um comunicado o presidente da Fierj, Alberto David Klein.

Uma grande marcha em apoio a Israel em Copacabana, no Rio de Janeiro. 🇧🇷🇮🇱 Obrigado aos cariocas e brasileiros por apoiarem Israel e seu direito de se defender após os horríveis ataques terroristas. 🇧🇷🇮🇱#obrigadabrasileiros #apoioaisraelriodejaneiro pic.twitter.com/mHrWTOtjzh — Israel no Brasil (@IsraelinBrazil) October 15, 2023

Como começou a guerra entre o Hamas e Israel?

Israel foi alvo de um ataque surpresa do grupo Hamas em 7 de outubro, no território sul próximo à fronteira com Gaza.

Segundo as Forças de Defesa de Israel, o grupo extremista matou cerca de 1.300 israelenses, entre civis e militares, e sequestrou dezenas de pessoas, levando-as para a Faixa de Gaza.

Como retaliação, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou um intenso bombardeio ao território palestino controlado pelo Hamas. Tel-Aviv também emitiu uma ordem militar para que as pessoas evacuassem o norte de Gaza para o sul, a decisão foi descrita pelo órgão de direitos humanos da ONU como “um crime contra a humanidade”.

De acordo com o Ministério da Saúde palestino, em Gaza, mais de 2.300 palestinos, entre civis e militares, já morreram na região desde o início do conflito.

A guerra entre Israel e Hamas chega a seu nono dia neste domingo, 15, sob a expectativa de uma invasão terrestre do exército israelense na Faixa de Gaza, território palestino regido pelo grupo terrorista onde vivem mais de 2,3 milhões de pessoas, agora sob cerco total.