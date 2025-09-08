Manifestações bolsonaristas registram alto engajamento pelo país, aponta Cebrap

Dados do Monitor do Debate Político, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), coordenado por Pablo Ortellado e Márcio Moretto, da Universidade de São Paulo (USP), em parceria com a ONG More in Common, mostram que as manifestações organizadas por bolsonaristas tiveram um alto engajamento pelo país.

"Quando a gente vê a taxa de mobilização por população e pelo número de eleitores, nota-se que 2% dos eleitores do Bolsonaro estavam nas ruas. É um número muito alto, muito elevado mesmo. Se a gente olhar nos parâmetros históricos, em outras sociedades, é um nível de mobilização muito significativo", avalia Pablo Ortellado.

Em relação às duas maiores cidades aferidas, Rio e São Paulo, Ortellado afirma que, ao olhar a série histórica, os engajamentos foram maiores nos atos em que Bolsonaro marcou presença. No caso deste domingo, como o ex-presidente não estava em nenhum deles, o engajamento foi semelhante nas duas cidades, um pouco maior no Rio, devido à menor população carioca.

"São Paulo (42,2 mil participantes) e Rio (42,7 mil) não são apenas as maiores mobilizações em termos absolutos, mas também em termos proporcionais, ou seja, em relação ao número de habitantes e ao número de eleitores de Bolsonaro, embora a do Rio proporcionalmente seja bem maior que a de São Paulo porque o Rio tem uma população menor", explica Ortellado.

Em termos absolutos, o Rio registrou 8,2 por mil habitantes, com taxa subindo para 22,1 por mil quando considerados apenas os eleitores de Bolsonaro. No caso de São Paulo, os números ficam em 4,4 e 13,2 por mil, respectivamente.

Engajamento expressivo em outras capitais

Ortellado chama atenção ainda para Recife e Florianópolis, que tiveram engajamento significativo.

No caso da capital pernambucana, foram 4.113 pessoas, mas a taxa por número de eleitores de Bolsonaro chegou a 9,5 por mil (3,4 por mil considerando a população total). Em Florianópolis, foram 1.618 pessoas, com 3,6 por mil na população geral e 9,5 entre eleitores bolsonaristas.

"Recife chama a atenção porque é uma capital que elegeu Lula em 2022 e teve o índice de mobilização praticamente dobro das demais cidades, inclusive de algumas que elegeram Bolsonaro. Recife vem votando na esquerda, mas quando se analisa a mobilização por número de habitantes e eleitores de Bolsonaro ela teve um número bem expressivo", destaca Ortellado.

Ainda segundo o relatório, Belém (PA) registrou 1.670 presentes, com taxa por mil habitantes de 1,6 e 3,9 por mil entre eleitores de Bolsonaro. Já Goiânia (GO) reuniu 1.437 pessoas, com 1,2 por mil habitantes e 2,8 por mil eleitores bolsonaristas.