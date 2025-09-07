7 de Setembro: milhares vão às ruas em atos a favor e contra o governo

O Dia da Independência do Brasil foi marcado neste domingo, 7 de setembro, por celebração oficial na capital federal do país e manifestações políticas em diferentes estados.

Em Brasília, o tradicional desfile cívico-militar teve como tema central “Brasil Soberano”, reforçando a defesa da autonomia nacional diante de pressões externas e internas, como o presidente Luis Inácio Lula da Silva já havia feito em pronunciamento oficial na noite de sábado, 6.

Segundo informações do Partido dos Trabalhadores, o desfile contou com um público estimado de 45 mil pessoas, reunidas em toda a Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Já pelas ruas de outros estados do país, os atos políticos se dividiram: grupos de direita pediram anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto setores da esquerda defenderam a soberania brasileira, além de lembrar pautas como meio ambiente e COP30 e a luta contra a escala de trabalho 6x1.

Conforme informações do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap),por uma questão de segurança que impede o uso de drones externos, não é possível obter a estimativa de público em manifestações na capital federal.

Contudo, a instituição divulgou a estimativa de manifestantes em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Goiânia e Florianópolis. No total, segundo o Cebrap, cerca de 98,4 mil pessoas participaram de algum dos atos deste 7 de setembro.

O mascote da COP 30, o Curupira, participou do desfile em Brasília (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Brasília: soberania em destaque no desfile oficial

Na capital federal, o desfile começou às 9h, após a abertura das arquibancadas ao público às 6h30. O esquema de segurança contou com a atuação conjunta do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Polícia Federal, Forças Armadas e órgãos do Distrito Federal.

O governo reforçou pautas como a preservação ambiental e a preparação para a COP30, que ocorrerá em Belém do Pará, em novembro. Também se destacou o posicionamento contra o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Entre as autoridades presentes estavam os ministros Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais), Camilo Santana (Educação), Marina Silva (Meio Ambiente), Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e José Múcio Monteiro (Defesa), além do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Chamou a atenção a ausência de representantes do Judiciário. Não compareceram ao evento, Luís Roberto Barroso, que em breve deixa a presidência do STF, e o minsitro Edson Fachin. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também não compareceu.

Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, responsável por decidir se a anistia será ou não votada, assistiu o desfile ao lado do presidente Lula e da primeira-dama.

Mesmo com a presença de grupos de manifestantes contrários ao governo, uma fonte da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSPDF) afirmou que “o desfile aconteceu com a segurança pública em sua perfeita ordem”.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva junto com autoridades durante o desfile do Dia 7 de setembro de 2025

Mobilização nacional

Em São Paulo, a Avenida Paulista reuniu cerca de 51 mil pessoas, que se dividiram em atos de direita e esquerda, conforme estimativa dos Cebrap.

Entre os presentes do lado da direita estava o pastor Silas Malafaia, e várias lideranças políticas da direita, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que em seu discurso voltou a defender a anistia.

Na manifestação organizada pela esquerda, compareceram o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e o deputado federal do PSOL-SP, Guilherme Boulos. Em linha com o governo federal, ambos discursaram defendendo a soberania nacional diante das sanções impostas pelos EUA, protestaram contra a anistia e pediram taxação dos superricos e o fim da escala 6X1.

Com o tema "Reage Brasil", a mobilização organizada pela direita começou no Rio de Janeiro pela manhã, com a presença dos deputados Sóstenes Cavalcante e Flávio Bolsonaro.

Ao todo, cerca de 42 mil pessoas compareceram ao ato político, segundo o Cebrap. Já em outros estados brasileiros, o Cebrap aponta que manifestações reuniram 1.670 pessoas em Belém (PA), 1.437 em Goiânia (GO), e 1.618 pessoas em Florianópolis (SC).