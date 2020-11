Mamãe Falei converte engajamento em votos e termina em 5º, à frente do PT

Apesar de ter começado a campanha com apenas 2% das intenções de voto, Arthur do Val, o “Mamãe Falei” (Patriotas), terminou a corrida à Prefeitura de São Paulo em 5º lugar, com 9,74% dos votos. O youtuber ficou à frente até mesmo de Jilmar Tatto, do PT, partido que tradicionalmente participa do segundo turno na capital paulista.

Com 99,67% das urnas apuradas, a porcentagem de votos de Arthur representa 520.158 votos, quase 60 mil a mais que Tatto e cerca de 49 mil a menos que Celso Russomano, que começou a campanha em primeiro nas pesquisas, mas acabou no 4º lugar.

Durante a campanha, o presidente do Patriotas, Renato Battista, disse que baseava a campanha de do Val no feeling e no posicionamento político do youtube. Em um levantamento de popularidade dos candidatos nas redes sociais feito pela Exame, Arthur aparecia em segundo lugar, atrás apenas de Guilherme Boulos (Psol) – que teve 20% dos votos e vai para o segundo turno com Covas (PSDB)

“Estamos fazendo a mesma campanha de 2018, no feeling do Arthur e alinhado com o posicionamento político que ele tem”, explicou Battista, que organizou uma rede de mais de 40 voluntários para gerenciar as dezenas de grupos de Whatsapp criados para dar capilaridade à campanha. “Damos espaço para a militância voluntária participar. Antes, quem quisesse fazer isso não tinha um meio. Agora tem, participando de uma atmosfera, com pessoas que tem uma convergência ideológica.”