Lula sugere criação de programa para baratear eletrodomésticos; veja produtos que podem ter desconto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sugeriu na quarta-feira, 12, a criação de um programa de incentivo à compra de eletrodomésticos da chamada linha branca, como televisão, geladeira e máquina de lavar roupas. A sugestão de Lula foi direcionada ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB).

"Falei para o Alckmin: 'Que tal a gente fazer uma ‘aberturazinha’ para a linha branca?' Facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina de lavar roupa. As pessoas, de quando em quando, precisam trocar os seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha está batendo, não está gelando a cerveja bem, e está gastando muita energia, você tem que trocar. E, se está caro, vamos baratear, tentar encontrar um jeito", declarou Lula.

Na semana passada, Alckmin anunciou o fim dos recursos disponibilizados para baratear carros populares. Foram 125 mil veículos leves vendidos, incluindo também as compras de pessoas físicas e jurídicas. O desconto no período foi de até 21%, com patrocínio do governo e das empresas. O programa continua para veículos pesados.