Lula recebe presidente da Comissão Europeia para tratar de acordo com Mercosul e guerra da Ucrânia

De acordo com o governo brasileiro, um dos temas tratados deverá ser o reforço de parcerias econômicas entre Brasil e União Europeia, incluindo o acordo em negociação do bloco com o Mercosul. Lula e von der Leyen conversaram por telefone em 17 de fevereiro, quando falaram sobre os próximos passos para o acordo e também do combate ao desmatamento na Amazônia.

Segundo um porta-voz da Comissão Europeia, a chefe do Executivo da UE pretende "fortalecer as relações com aliados fundamentais" durante a viagem. Além do encontro com Lula, Von der Leyen discursará para representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI).