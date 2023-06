Lula lança novo programa de alfabetização com investimento de R$ 2 bilhões em 4 anos

O presidente Luiz Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), lançam nesta segunda-feira, 12, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O evento acontece no Palácio do Planalto às 10h.

O programa será uma nova política de alfabetização que vai subsidiar ações concretas de Estados e municípios. O investimento estimado é de mais de R$ 2 bilhões em quatro anos.

Em evento na quarta-feira, 7, Santana afirmou que este será o maior programa do MEC, sem dar detalhes de como irá funcionar. “Dia 12, Dia dos Namorados, o presidente vai lançar uma grande política nacional, que é um compromisso para a alfabetização das crianças na idade certa no nosso país. Será o maior programa do nosso ministério, para garantir que as crianças que terminam segundo ano do ensino fundamental possam se alfabetizar, possam ler e escrever na idade certa", afirmou.

De acordo com a pesquisa Alfabetiza Brasil, do Ministério da Educação, 56,4% das crianças brasileiras não estavam alfabetizadas em 2021. O número representar um aumento em relação a 2019, quando 39,7% não eram alfabetizadas. O levantamento mostrou também uma queda na porcentagem de alfabetização infantil em comparação com 2019, quando mais de seis crianças em cada dez eram consideradas alfabetizadas.

Lula terá encontro com líderes e reunião com presidente da Comissão Europeia

Além do lançamento do programa de alfabetização, a agenda do presidente Lula também prevê para esta reunião com ministros e lideranças do governo no Congresso.

O encontro, marcado para às 15h, terá a participação dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad; da Casa Civil, Rui Costa; da Secretaria-Geral, Márcio Macedo; de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; da Comunicação Social, Paulo Pimenta; do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; dos líderes do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues; no Senado, senador Jaques Wagner; na Câmara, deputado José Guimarães; e o chefe do gabinete pessoal do presidente, Marco Aurélio Marcola.

Às 13h, Lula irá receber a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para uma reunião, seguida de declaração à imprensa. No encontro, o petista deve tratar de parcerias econômicas com o bloco comum e do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que está travado. Além disso, um potencial acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia também deve entrar na conversa.

Às 17h, Lula se reúne com o CEO da Telefónica S.A., José María Álvarez-Pallete López e, às 18h, com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).