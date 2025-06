Lula critica dinheiro gasto com guerras: 'Mundo precisa de recursos para combater miséria'

Em fala a jornalistas ao desembarcar no Canadá nesta terça-feira, 17, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse estar preocupado com o confronto entre Irã e Israel e criticou o financiamento de países a guerras.

"Qualquer conflito me preocupa. Sou um homem que nasci para a paz. Num momento em que o mundo precisa de recursos para transição energética, para combater miséria no mundo, e você vê dinheiro sendo gasto com conflito, obviamente que me incomoda profundamente", declarou Lula.

Nesta terça-feira, o conflito entre os países do Oriente Médio chega ao quinto dia. Fontes diplomáticas ouvidas pelo Wall Street Journal e pela agência Reuters ontem afirmaram que lideranças iranianas dão sinais de querer uma saída negociada, sugerindo inclusive flexibilizar posições nas conversas com os EUA sobre seu programa atômico.

Contatos por meio da Arábia Saudita, Catar e Omã teriam sido feitos na tentativa de convencer Washington a pressionar Israel a um cessar-fogo imediato.

Lula participará como convidado de uma reunião de cúpula do G7 nesta terça, na cidade de Kananaskis. Formado pelas principais nações industrializadas do mundo, o grupo tem como membros Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Japão, Itália e Canadá.

Entre os temas principais da cúpula, destacam-se a segurança energética e a preservação de florestas. O presidente brasileiro vai aproveitar as discussões para chamar os líderes para a conferência mundial sobre o clima, a COP30, que acontecerá em novembro deste ano, em Belém.