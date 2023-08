Lula anuncia investimento de R$ 787 milhões na renovação de frota do BRT do Rio nesta quinta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia nesta quinta-feira, 10, investimentos em mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro. O ministro das Cidades, Jader Filho, e o prefeito da cidade, Eduardo Paes, participam da agenda.

O governo federal vai fazer investimento em parceria com a prefeitura para aquisição de 254 ônibus para renovação da frota dos sistemas de BRT do Rio. O investimento é de R$ 828 milhões, sendo R$ 787 milhões da União via Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e R$ 41 milhões de contrapartida da prefeitura.

O petista também participa da cerimônia de início das obras do Anel Viário de Campo Grande. A ideia é que o projeto reduza à metade o tempo de deslocamentos entre Campo Grande e a Avenida Brasil. A conclusão das obras está prevista para o primeiro semestre de 2025. A estimativa é que a construção seja uma das mais caras da gestão Paes.

É esperado também que Lula e Paes assinem o ato de coordenação dos aeroportos, para que os voos do Santos Dumont sejam transferidos para o Galeão. Como as negociações de como o processo será feito ainda ocorrem, existe a possibilidade da assinatura não se realizada nesta quinta. O anúncio sobre a expansão de Operações Urbanas Consorciadas (OUC) do Porto Maravilha até São Cristóvão, na zona norte, também deve ocorrer.

Novo PAC

A agenda de Lula com o prefeito do Rio acontece na véspera do lançamento do novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), com promessa de investimentos de R$ 1 trilhão em quatro anos. O evento será no Theatro Municipal, e contará com a presença de ministros e governadores.

A prioridade do novo PAC será a finalização de obras inacabadas em todo o país. Em seguida, o programa focará na realização das obras pleiteadas pelos governadores em cada estado e, por último, as obras consideradas prioritárias de cada ministério.