Lira diz não acreditar em terceira via e vê eleição polarizada em 2022

Para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a eleição presidencial de 2022 não terá espaço para uma terceira via. O parlamentar acredita que o pleito repetirá o modelo polarizado que houve no Brasil na maior parte das disputas presidenciais desde a redemocratização. Em sua avaliação, os candidatos dos dois polos devem tender a posicionamentos mais ao centro.

"Não acredito no Brasil em terceira via. Não houve desde 1989. O mais próximo que já se chegou foi com Marina Silva em 2014, porém na eleição seguinte já dissolveu como candidata", afirmou o deputado na 22ª edição do CEO Conference Brasil, evento promovido pelo banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), nesta terça-feira, 25.

"Os dois irão convergir para o centro e o centro vai escolher qual o melhor para governar em 2022", afirmou.

Antes que a agenda política torne à disputa eleitoral, no entanto, o presidente da Casa afirmou que deseja aprovar as reformas tributária e administrativa que tramitam no Congresso. "É lamentável que percamos essa janela de 2021 açodando uma disputa de 2022", disse.

Agenda de reformas

O deputado reforçou que, entre as pautas que tramitam na Câmara, o principal legado que pretende deixar é o andamento das duas reformas.

A administrativa, que propõe mudanças no serviço público, como o fim da estabilidade para a maioria das carreiras e revisão de benefícios, pode ter a votação da admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) finalizada nesta terça. Depois de aprovada na comissão, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020, que trata do assunto, será encaminhada a uma comissão especial que discutirá o conteúdo da matéria.

Já a reforma tributária ainda está com o calendário incerto. Na segunda, Lira se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para tratar do andamento de seu projeto de discussão e aprovação de uma reforma fatiada. O presidente da Câmara reforçou que pretende dar andamento à reforma, mas defendeu que o procedimento não seja feito de forma "açodada".

"Se todos tivemos a paciência para esperar 24 meses um relatório, não podemos nos açodar na hora de discutir e dizer como vão ser votados os procedimentos", afirmou. "Temos que fazer uma reforma possível para o momento, que simplifique, desburocratize, não aumente a carga tributária e dê segurança jurídica. Se alcançarmos pelo menos 3 desses 4 pilares vamos entregar um legado para a população brasileira", disse.

O deputado sugeriu que a discussão comece pelo Projeto de Lei enviado pelo governo com a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) na Câmara dos Deputados, por meio infraconstitucional, e que a discussão do Refis, programa de refinanciamento de débitos tributários, seja feita no Senado. Lira mencionou também a possível discusão, em etapas seguintes, do imposto de renda de pessoa física e jurídica e da tributação de lucros e dividendos.