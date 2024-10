Inmet emite alerta de 'perigo' para chuvas intensas em GO, MT e TO; veja previsão nas capitais

Chuvas intensas voltam a atingir diversos estados do Brasil nesta quinta-feira, 31, segundo projeção do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com a previsão para esta semana, são esperadas chuvas entre 20 e 30mm/h ou até 50mm/dia, com ventos intensos que podem variar de 40km/h a 60km/h.

Veja os alertas emitidos pelo Inmet

Uma faixa que vai desde Rondônia até o Espírito Santo indica chuvas intensas. Além destes, serão afetados os seguintes estados: Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará e Tocantins.

O alerta amarelo indica "perigo potencial" e prevê chuvas intensas. Os locais atingidos podem esperar chuva de até 50mm/dia e ventos intensos. Já a área em laranja indica "perigo" e afetará partes de Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Nestas regiões, a precipitação esperada é de 100mm/dia e ventos intensos.

O Inmet ainda prevê risco de queda de galhos de árvores, alagamentos e problemas na rede elétricas e possíveis descargas. Em caso de rajadas de ventos para os próximos dias, a recomendação é não procurar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de raios, além disso, não estacione perto de torres de transmissão ou de placas de propaganda e evite usar aparelhos ligados à tomada.

No norte do Rio Grande do Sul, o Inmet alerta para baixa umidade, que pode variar entre 30 e 20% nesta quinta-feira. Ainda na região Sul, a previsão é de ventos costeiros em todo o litoral gaúcho e no sul de Santa Catarina.

Veja abaixo a previsão para as capitais

No Rio de Janeiro, a quinta-feira deve seguir nublada, mas sem chuvas. A temperatura mínima para o dia será de 18°C, e máxima de 30°C, com tendência à estabilidade, e umidade máxima de 90%.

Já em São Paulo, a previsão é de muitas nuvens com chuva isolada ao longo desta quinta-feira, com ventos fracos e temperatura mínima de 14°C e máxima de 25°C.

Em Belo Horizonte, o dia será de muitas nuvens com chuva isolada, ventos moderados e 16°C na mínima e 29°C na máxima.

Brasília inicia a quinta-feira com máxima de 24°C e mínima de 18°C. A previsão é de um dia nublado com pancadas de chuva isoladas.

Cuiabá, no Mato Grosso, terá máxima de 37°C e umidade de 75% nesta quinta-feira. Ao longo do dia, a previsão é de pancadas de chuva isoladas.

O clima em Manaus será semelhante a Cuiabá, com máxima de 36°C e previsão de pancadas de chuva nesta quinta. Já a umidade apresenta chance de variação de 90% a 60%.