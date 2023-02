Indígenas fazem manifestação em Ministério da Saúde e Nísia promete ampliar ajuda

Lideranças indígenas organizaram uma manifestação em frente ao Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 8, para cobrar apoio à comunidade dos Ianomâmis, em Roraima, e outros povos do País, em especial aos aldeados da Bahia.

O ato contou com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade, que foi presenteada com cocar e recebeu uma defumação com ervas dos indígenas. A titular da pasta ainda recebeu as lideranças para uma conversa no Ministério em que ficou definido o apoio financeiro para o fortalecimento da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

“Depois de muito tempo sem poder entrar nessa casa [Ministério da Saúde], hoje o governo mostra que essa casa é do povo brasileiro e do povo indígena”, disse “A nossa ministra [Nísia], assim como nossos caciques e lideranças, têm apoiado porque a nossa saúde é prioridade. A nossa saúde tem que chegar nas bases e nas aldeias”, disse o cacique Zeca Pataxó.

A deputada Célia Xacriabá (PSOL-MG) também participou da manifestação e foi parabenizada pelos indígenas pela defesa aos povos originários. O ato, apesar de reunir poucas pessoas na sede do Ministério da Saúde, gerou o fechamento da via de acesso à Praça dos Três Poderes no início da manhã desta quarta.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) passou a reforçar a segurança na Esplanada dos Ministérios, mesmo em situações que envolvam a concentração de poucas pessoas. Nesta quarta, também é esperada a visita da ministra da Europa e dos Negócios Estrangeiros da França, Catherine Colonna, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), evento que dobra a segurança na área.