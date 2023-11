IBGE divulga dados da produção industrial e vendas do comércio de setembro; veja os números

As vendas do comércio varejista subiram 0,6% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira 8, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio acima da mediana das previsões de analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,1%. O intervalo das estimativas ia de queda de 1,3% a alta de 0,7%.

Na comparação com setembro de 2022, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 3,30% em setembro. Nesse confronto, as projeções iam de uma queda de 0,2% a alta de 3,6%, com mediana positiva de 2,3%.

As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 1,8% no ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior. No acumulado em 12 meses, houve alta de 1,7%.

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, as vendas subiram 0,2% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal.

O resultado foi melhor do que a mediana das estimativas de mercado, que previa estabilidade nas vendas. O intervalo das estimativas ia desde uma queda de 0,7% a alta de 0,8%.

Na comparação com setembro de 2022, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 2,9% em setembro, superando a mediana das projeções, de 2,7%. O intervalo das estimativas, neste caso, ia de 1,6% a 3,8%.

As vendas do comércio varejista ampliado acumularam avanço de 2 4% no ano. No acumulado em 12 meses, houve alta de 1,6%, segundo o IBGE.

Média móvel trimestral das vendas no varejo restrito tem alta de 0,4% em setembro

O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista restrito teve alta de 0,4% em setembro.

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício, o índice de média móvel trimestral das vendas ficou estável (0,0%) em setembro.

Produção industrial cresce em 5 dos 15 locais pesquisados em setembro

A produção industrial cresceu em cinco dos 15 locais pesquisados em setembro ante agosto, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados na manhã desta quarta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em São Paulo, maior parque industrial do País, houve uma retração de 1,1%. Os demais recuos ocorreram em Pernambuco (-12 8%), Amazonas (-6,1%), Rio Grande do Sul (-5,4%), Região Nordeste (-5,2%), Espírito Santo (-4,8%), Mato Grosso (-4,3%), Bahia (-3,0%) e Santa Catarina (-0,2%). Minas Gerais (0,0%) teve variação nula.

Houve avanços no Pará (16,1%), Rio de Janeiro (3,1%), Ceará (2 2%), Paraná (1,8%) e Goiás (1,2%). Na média global, a indústria nacional avançou 0,1% em setembro ante agosto, segundo o IBGE.

Revisões

O IBGE revisou o resultado das vendas no varejo restrito em agosto ante julho, de uma queda de 0,2% para uma redução de 0 1%.

No varejo ampliado, a taxa de agosto ante julho foi revista de um recuo de 1,3% para uma alta de 0,6%.