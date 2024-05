Guitarrista da banda Afrocidade morre após ser espancado na Bahia

O guitarrista da banda Afrocidade, Flávio de Oliveira da Silva, de 32 anos, conhecido como "Fal Silva", morreu, após ser espancado na noite de sexta-feira (25), na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo informações da Polícia Civil, o artista foi agredido por um grupo de homens, no bairro Novo Horizonte. O crime será investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari).

O corpo de Fal Silva está no Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município. A polícia informou que as guias para remoção e perícia foram expedidas e as circunstâncias, autoria e motivação do homicídio estão sendo apuradas.

Nas redes sociais, a banda Afrocidade lamentou a morte de Fal Silva. "Ainda difícil de acreditar, sentiremos muito sua falta. Descanse em paz, irmão", lamentou a banda.