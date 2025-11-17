Guia turístico lista cenários usados em produções brasileiras da Netflix

Os cenários cinematográficos dos filmes, séries e reality shows da Netflix gravados no Brasil protagonizam um novo guia turístico digital que os coloca ao alcance do público nacional e internacional, revelando em seu primeiro capítulo a imensidão e diversidade da Amazônia.

Lançado pela plataforma de streaming em parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o guia tem o objetivo de conquistar o público estrangeiro e atrair visitantes ao país, que entre janeiro e setembro de 2025 atingiu o número recorde de 7 milhões de visitantes internacionais, 45% a mais do que no mesmo período de 2024.

A iniciativa destaca a aposta do Brasil na divulgação de conteúdos audiovisuais de entretenimento como estratégia de atração turística, além de reforçar a aposta da empresa americana no país.

“A Netflix é uma grande vitrine internacional, e essa aliança reforça o potencial do setor audiovisual brasileiro para inspirar as pessoas a conhecer nosso país, nossa cultura e nosso povo”, disse em comunicado o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Para ele, este “é um exemplo de como o setor audiovisual e o turismo podem ser grandes aliados na geração de oportunidades e desenvolvimento”.

O diretor da Netflix para parcerias estratégicas com governos, Sergio Vinay, ressaltou que, “além de ser muito importante para a Netflix, o Brasil é um país muito rico em cultura e paisagens”.

“Com este guia, queremos que os espectadores se sintam convidados a conhecer o país de perto, vivendo na prática as histórias que aprenderam a amar por meio das telas”, acrescentou.

“Amazônias"

O guia tem como “primeira parada” as diferentes “Amazônias” que a região pode mostrar aos visitantes.

A maior floresta tropical do mundo, que ocupa aproximadamente 50% do território brasileiro, já foi palco de amor, comédia, mistério e resistência nas telas do streaming, com destaque para produções como Cidade Invisível, Ricos de Amor 2 e a segunda temporada de Casamento às Cegas: Brasil.

No entanto, na vida real, “as Amazônias” são tudo o que os fãs puderam ver e “muito mais”.

Por isso, o conteúdo coloca ao alcance dos viajantes destinos que se destacam por sua natureza e festividades, até a vida urbana, a gastronomia e a cultura local, como o Parque Nacional de Anavilhanas e a Caverna do Maroaga, no Amapá, a Lagoa Azul e o festival de Parintins.

A partir de 2026, novos conteúdos multimídia serão adicionados a várias seções temáticas dedicadas ao Pantanal, a destinos de praia e gastronomia. O lançamento do guia ocorreu durante a feira World Travel Market, em Londres.