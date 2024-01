O seguro-desemprego é um direito fundamental garantido para amparar funcionários do regime CLT em caso de demissão. Em um momento delicado, muitas vezes o trabalhador fica perdido por onde começar, quais documentos são necessários, além de como consultar o pedido de seguro-desemprego.

Mas fique tranquilo, pois toda a comunicação feita pelo Governo Federal foi pensada para facilitar esse processo e nós vamos te explicar todas as formas de consultar o seu seguro-desemprego com o número de CPF, sem complicado. Veja também se você se encaixa no benefício e o que fazer caso o pedido seja negado.

Como consultar seguro-desemprego pelo CPF?

Você pode consultar o seu seguro-desemprego utilizando apenas o CPF. Para saber o caminho, preparamos um passo a passo indicando dois canais onde se é possível fazer a busca, veja o tutorial em cada um deles:

Portal Emprega Brasil

Pelo Portal do Emprega Brasil, o contribuinte consegue consultar de forma online o benefício em alguns cliques, pelo celular.

Preparamos um passo a passo completo para você não se perder, confira:

Acesse o site do Portal Emprega Brasil ;

Faça o login utilizando as informações do Gov.br;

Selecione a página "Seguro-Desemprego";

Clique em "Consultar Seguro-Desemprego";

Pronto, agora você terá acesso às informações buscadas.

No portal Emprega Brasil também é possível:

consultar as informações da sua Carteira de Trabalho Digital;

consultar a situação do seu Benefício TAC-Taxista;

consultar a situação do seu Benefício Emergencial;

buscar emprego de acordo com o seu perfil profissional;

obter informações sobre o Abono Salarial;

Caixa Econômica Federal

Pela Caixa Econômica Federal, também é fácil consultar as informações a respeito do seguro-desemprego.

Basta seguir o passo a passo detalhado que preparamos para auxiliá-lo:

Entre no site da Caixa Econômica Federal;

Digite "Seguro-Desemprego" no ícone de pesquisa (uma lupa);

Selecione o botão do Portal Cidadão;

Digite seu CPF e faça a validação por email;

Clique no botão "Seguro-Desemprego";

Pronto, basta clicar em "Consultar parcelas" e terá acesso a todas as informações do benefício.

Quais os documentos necessários para solicitar seguro-desemprego?

Para dar entrada no benefício do seguro-desemprego, você precisa primeiramente separar alguns documentos, dentre eles, os registros:

Requerimento do seguro-desemprego;

O PIS-PASEP, extrato atualizado ou Cartão Cidadão;

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

Termo de rescisão do contrato de trabalho;

Carteira de identidade ou documento de identificação oficial com foto;

CPF;

03 últimos contracheques;

Comprovante de saque do FGTS.

Como dar entrada no seguro-desemprego?

Para dar entrada no seguro, é necessário que o cidadão junte alguns documentos e vá até os locais competentes para que o seguro possa ser solicitado. Depois dos documentos reunidos, o contribuinte deve procurar alguns locais específicos, como Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTE), Secretaria Especial da Previdência e Trabalho (SEPRT), Sistema Nacional de Emprego (SINE) ou postos homologados pelo Ministério do Trabalho.

O que é seguro-desemprego?

O seguro-desemprego é um benefício disponibilizado pela CLT (Consolidação das leis de trabalho), é assegurado a todos os contribuintes que tenham cumprido o período de carência, ou seja, contribuição, por no mínimo 18 meses nos últimos 24 meses anteriores à solicitação.

No caso do segundo pedido de salário desemprego, deve-se ter cumprido o período de 12 meses, nos últimos 18 meses.

Quem tem direito ao seguro-desemprego?

Para saber se você tem direito ao seguro-desemprego, alguns requisitos devem ser cumpridos, como:

A dispensa ter sido feita sem justa causa;

Tem que estar desempregado no momento do requerimento;

Respeitar o período de carência de acordo com o tempo de contribuição;

Não possuir renda para sustento próprio e ou da família;

Não ter benefícios em curso, exceto pensão por morte e auxílio-acidente.

Qual o valor do seguro-desemprego?

Hoje em dia, o valor do salário-desemprego pelo trabalhador contribuinte do INSS tem seu piso em R$1.412, correspondentes ao valor do salário mínimo nacional em 2024.

Como pedir a revisão do seguro-desemprego

Você pode solicitar a revisão do pedido do seguro-desemprego pelo app da carteira de trabalho digital. O período de revisão pode durar até 30 dias e você pode acompanhar a solicitação pelo próprio aplicativo.