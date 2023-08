Governo do Paraná confirma Ratinho Junior no toque de sino da privatização da Copel

O governo do Paraná confirmou hoje a participação do governador Carlos Massa Ratinho Junior na cerimônia de toque de campainha que encerra a oferta de ações da Copel na B3, em São Paulo, na manhã de segunda-feira, 14. A oferta movimentou um total de aproximadamente R$ 5,210 bilhões.

Na sexta-feira, 11, a Copel comunicou a conclusão do processo de transformação da companhia em uma corporação, sem acionista controlador.

Participação do estado

Após a liquidação financeira de oferta base secundária de ações de titularidade do Estado do Paraná, este reduziu a participação nas ações com direito de voto de 69,66% para cerca de 32,32%, de modo que a Copel deixou de ser sociedade de economia mista integrante da administração pública indireta do Paraná e de se sujeitar às disposições previstas na Lei das Estatais.

Em nota, o governo do Paraná reforçou que será o único acionista da Copel com uma golden share, o que "garante a defesa dos interesses dos paranaenses e os investimentos no Estado", descreveu.