Governo de SP anuncia novas regras para travessia de balsa São Sebastião-Ilhabela; veja mudanças

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 6, medidas para melhorar a operação e reduzir a demora na travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte do estado. Na últimas semanas, a espera para atravessar de balsa chegou a 6 horas. A resolução entra em vigor em dez dias.

Entre as medidas está a restrição de circulação de caminhões a partir de quatro eixos de segunda a quinta-feira entre às 6h e 20h. Nos finais de semana, os horários serão diferentes. Para entrar em Ilhabela, o trânsito estará proibido para caminhões de três eixos ou mais na sexta-feira, das 10h às 23h59; no sábado, das 8h às 16h; e no domingo, das 8h às 14h. Em véspera de feriado prolongado, a proibição vale das 11h às 23h59; e no primeiro dia do período prolongado, das 8h às 16h. O governo acredita que 20% do total de caminhões que hoje embarcam nas balsas terão de seguir o novo horário.

A resolução também proíbe o embarque de caminhões que ultrapassem o limite máximo de peso bruto total (PBT) de 40 toneladas. A restrição se aplica, ainda, a veículos a partir de três eixos quando a altura da maré for inferior a 0,5 metros.

No caso de transporte que exija travessia não compartilhada com veículos comuns, como é o caso de cargas perigosas, inflamáveis, explosivos e caminhões de coleta de resíduos sólidos (carregados), passa a ser obrigatório o agendamento prévio, com 48 horas de antecedência do horário pretendido, por meio do site do Departamento Hidroviário.

Segundo o governo, as restrições são se aplicam para veículos de essenciais para a população, como transporte de gêneros alimentícios perecíveis, serviços médicos e hospitalares, concessionárias de serviços públicos, carros-fortes, Forças Armadas, Polícias Civil, Militar e Federal, Corpo de Bombeiros, além dos Veículos Urbanos de Carga (VUC) e caminhões do tipo “toco”, de dois eixos. Todos, no entanto, devem observar o limite de peso e, no caso de veículos a partir de três eixos, a restrição de quando a altura da maré estiver inferior a 0,5 metros.

Além das medidas anunciadas nesta sexta, o governador Tarcísio de Freitas prometeu na última quinta-feira, 5, investimento para diminuir o tempo de travessia e recuperar as balsas. "Não podemos admitir 6 horas travessia. Queremos que seja feita em menos tempo, com mais segurança e qualidade", disse. A administração estadual afirma que já investiu R$ 31,7 milhões para a modernização da frota e R$ 48,8 milhões em dragagem, drenagem e reforma de flutuantes, entre outros itens.

Concessão da travessia até 2025

Em nota, a secretária de Meio, Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, afirma que as medidas são importantes para melhorar o serviço para população. "Vale ressaltar que, a longo prazo, estamos estruturando, também, uma Parceria Público-Privada (PPP) para a concessão das travessias”, ressalta. O estudo deve ser contratado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), ainda neste semestre, e a previsão é que o leilão ocorra em 2025.

