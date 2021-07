Governo anuncia prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses

O governo anunciou nesta segunda-feira, 5, a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial por mais três meses. O benefício, que encerraria em julho, será pago até outubro. O decreto que prevê a prorrogação já foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro.

O governo deve enviar ao Congresso uma medida provisória abrindo crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania para fazer os repasses. Os valores das novas parcelas devem continuar os mesmos, entre 150 e 375 reais por mês, de acordo com a composição familiar.

Os requisitos para o recebimento do benefício serão os mesmos em vigor atualmente, e o auxílio continuará sendo pago pela Caixa, que divulgará o calendário de pagamentos. "O benefício será operacionalizado e pago pelos meios e mecanismos já utilizados no pagamento do auxílio durante o ano corrente", diz nota da Secretaria-Geral da Presidência.

"Trata-se de ato fundamental viabilizar o pagamento do Auxílio Emergencial 2021 por período complementar, o que tem se mostrado essencial para a subsistência da população mais vulnerável, de modo a evitar que milhões de brasileiros caiam na extrema pobreza ou sofram com ela", diz a nota.