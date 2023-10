Governadores do Consórcio Sul-Sudeste se reúnem nesta quinta para discutir agenda de cooperação

Os governadores do Sul e Sudeste se reúnem nesta quinta-feira, 19, para a abertura da nona edição do Cosud, o Consórcio de Integração entre os estados das regiões. O evento acontece em São Paulo entre os dias 19 e 21 de outubro.

Durante o encontro, os estados devem propor iniciativas conjuntas para os principais setores da administração pública, em especial para o meio ambiente e a segurança pública. Nos três dias de evento, secretários e gestores estaduais das regiões se dividirão em grupos de trabalho para elaboração de políticas públicas em conjunto.

Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do Paraná, Ratinho Júnior, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, confirmaram presença. Minas Gerais e Espírito Santo devem enviar representantes do governo para participar das discussões.



Em junho deste ano, os governadores do grupo firmaram um protocolo de intenções com o estatuto do COSUD. Como o consórcio será uma autarquia, precisa ser aprovado nas assembleias legislativas de todos os estados. Até o momento, São Paulo, Paraná e Espírito Santo já transformaram o consórcio em lei. Em Minas, o texto foi aprovado em primeiro turno.

Os projetos de lei no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul aguardam a votação dos deputados. Em Santa Catarina, o anteprojeto está em análise no Executivo antes de ser enviado à assembleia.

Segundo texto aprovado em São Paulo, a estrutura do Cosud terá pelo menos dez cargos, todos comissionados. Os salários vão girar em torno de R$ 19,5 mil para os secretários-executivo, e de R$ 16,5 mil para os assessores.

Fala polêmica de Zema

Durante a abertura do último encontro do Cosud, Romeu Zema, governador de Minas Gerais , afirmou que diferentemente dos estados de outras regiões, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm “uma proporção maior de pessoas que trabalham em vez de viver de auxílio emergencial”. Após criticas, o governador disse que foi mal interpretado.

O que é o COSUD?

Criado em 2019, o consórcio tem como objetivo “fortalecer cooperação entre os Governos de ambas as regiões e assim impulsionar ações socioeconômicas e ambientais em prol do Brasil”. Somadas, a população dos sete estados totalizam 114 milhões de habitantes. As economias das regiões Sul e Sudeste representam 70% do PIB nacional, segundo o IBGE.