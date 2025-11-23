Fuvest 2026: confira o gabarito oficial da 1ª fase do vestibular

O gabarito da primeira fase da Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular), responsável pelo processo seletivo da Universidade de São Paulo (USP), foi divulgado na noite deste domingo, 23. A prova foi realizada hoje e reuniu mais de 100 mil candidatos em 32 cidades paulistas. Ao todo, 88 escolas e 2.431 salas receberam os vestibulandos.

A prova apresentou um conteúdo mais voltado a questões ambientais, sociais e econômicas contemporâneas, abordando assuntos que ficaram em evidência nas redes sociais, como a demonização da CLT e a politização do carnaval.

Além disso, foram citados temas geopolíticos importantes, como a tentativa de anexação de Essequibo, na Guiana, por parte do governo venezuelano.

Ao todo, a prova foi composta por 90 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas. O conteúdo da prova abordou as disciplinas do núcleo obrigatório do Ensino Médio.

Da lista de leituras obrigatórias, apenas Nebulosas, de Narcisa Amália, não foram utilizadas nas perguntas desta 1ª Fase, com todas as outras oito obras selecionadas sendo citadas em pelo menos uma questão.

Quando vai ser a segunda fase da Fuvest?

A lista de aprovados para a segunda fase e os locais de prova vão ser divulgados no dia 1º de dezembro, no site da Fuvest.

As provas serão realizadas nos dias 14 e 15 de dezembro.