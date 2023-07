Foi em 1994 que o Real começou a circular no país e a hiperinflação foi ficando no passado

Fernando Henrique Cardoso foi ministro da Fazenda de maio de 1993 a março de 1994. A URV (Unidade Real de Valor), indexador que seria base para mais uma moeda, o Real, entrou em vigor um mês antes de ele deixar o cargo. Equivalia a CR$ 2.750.

Em julho, com o plano Real, entrou em circulação a moeda que vigora até hoje. Os preços, então expressos em URV, foram convertidos para o Real, mantendo a paridade – tudo para conter a inflação, que em 1993, no acumulado, chegou a 2.780,6%.

Com a saída de FHC do Ministério da Fazenda, quem assumiu o cargo de ministro foi Rubens Ricupero. Em setembro houve mais uma troca e o comando passou para as mãos de Ciro Gomes – este foi substituído por Pedro Malan em dezembro.

O sucesso do plano Real pavimentou a campanha de FHC para a Presidência da República. O tucano venceu Luiz Inácio Lula da Silva, em outubro, no primeiro turno. Teve 54,3% dos votos, enquanto o petista ficou com 27%.

Vários outros acontecimentos daquele ano ligados à economia não poderiam ficar sem registro. Em janeiro, foi fundado o Instituto Monetário Europeu, futuro Banco Central Europeu, com a missão de implantar uma moeda única.

Em dezembro, o México enfrentou uma séria crise cambial – a moeda do país, o peso, perdeu 40% do valor em quatro dias.

No mesmo mês, a Cúpula das Américas, que reuniu governantes de 34 países do continente em Miami, nos Estados Unidos, decidiu criar a Área de Livre-Comércio das Américas, a ALCA, a partir de 2005.

E ainda houve a privatização da Embraer por 154 milhões de reais, a intervenção do Banespa e do Banerj pelo Banco Central e a condenação de PC Farias a quatro anos de prisão.

Fundada em 1971, a Embraco foi a vencedora da edição de 1994 do anuário Melhores e Maiores, da EXAME. É especializada em tecnologia para toda a cadeia de refrigeração doméstica e comercial. Desde 2018, ela faz parte da Nidec Global Appliance.

Esta tem mais de 12 mil colaboradores distribuídos em 9 países e fabrica e comercializa produtos para aplicações comerciais e residenciais. É conhecida, principalmente, pelas soluções de refrigeração e motores para máquinas de lavar, secadoras e lavadoras de louça.