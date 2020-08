Ex-deputado Caio Narcio, do PSDB, morre em São Paulo

Da redação, com Agência Câmara

O ex-deputado Caio Narcio, do PSDB, morreu ontem, em São Paulo, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

Caio Narcio tinha 33 anos e era filho do também ex-deputado Nárcio Rodrigues. Foi eleito para a Câmara dos Deputados em 2014, onde foi vice-líder do PSDB e da Minoria. Além disso, integrou a Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário e presidiu a Comissão de Educação.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, lamentou a morte do colega em sua conta no Twitter.

Com muita tristeza recebi a informação da morte do nosso colega, o ex-deputado Caio Narcio. Tive a oportunidade de ser deputado juntamente com ele na legislatura passada, quando aprovamos muitos projetos em parceria. É uma perda muito grande para todos nós. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) August 16, 2020

Caio Narcio também apresentou diversos projetos de lei, entre eles o PL 8601/17, que valores recebidos a título de bolsa de incentivo à pesquisa e desempenho cientifico ou tecnológico do teto remuneratório constitucional; e o PL 5509/16, que dispõe sobre a redução de encargos sociais de empregadores que contratam jovens de 18 a 24 anos em seu primeiro emprego.