Entregadores de delivery precisam ou não subir até o apartamento? Entenda

Um entregador de aplicativo postou, nesta quinta-feira, um vídeo em que ele mostra as dificuldades no relacionamento com clientes. O rapaz teria começado a gravar a situação depois da cliente não querer falar o código solicitado na entrega do lanche, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Durante a gravação, ele diz "eu estou aqui para trabalhar, moça. Você que quer complicar as coisas. Chama aí a polícia, aí."

Mas, afinal, o que dizem os especialistas, os apps e os motoboys sobre a necessidade de subir ou não ao apartamento do cliente?

Direto ao ponto: veja as condições e particularidades de cada caso