Enem 2024: prazo de inscrição termina nesta sexta-feira

O prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) termina às 23h59 desta sexta-feira, 7. Para se inscrever, os candidatos devem acessar a Página do Participante.

Mesmo com o último dia sendo hoje, o pagamento da taxa de inscrição de R$ 85 poderá ser feito até o dia 12 de junho. As provas estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro.

Processo de inscrição

Informe seus dados pessoais: Durante a inscrição, você deverá informar o número do CPF e a data de nascimento;

Confirme os dados e acompanhe a situação da inscrição: confira se todos os dados estão corretos.

Como pagar a inscrição?

O sistema do Inep aceita diversas formas de pagamento.

Boleto

PIX

Cartão de crédito

Inscrição obrigatória

Os participantes que conseguiram o direito a isenção do pagamento da taxa de inscrição também são obrigados a se inscreverem por meio da Página do Participante até esta sexta-feira. A aprovação do benefício não garante a inscrição no exame.