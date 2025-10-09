Em SP, 1 em cada 4 trabalhadores gasta mais de 1 hora no trajeto para empresa

90,9% dos usuários de trem ou metrô passam mais de meia hora no trajeto, percentual que supera todos os outros meios de transporte. (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10h16.
Um em cada quatro trabalhadores da cidade de São Paulo leva entre uma e duas horas no trajeto até o trabalho. Esse dado faz parte do Censo Demográfico 2022: Deslocamentos para trabalho e estudo, divulgado nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com a publicação, 24,5% dos trabalhadores da capital paulista gastam até duas horas no trajeto casa-trabalho — superando em mais do que o dobro a média nacional de 10,5%.
Além disso, são 152 mil paulistanos ultrapassando as duas horas de trajeto diariamente, colocando a cidade na segunda colocação dessa faixa de tempo.
Segundo o IBGE, os novos dados evidenciam o problema urbano que ainda prevalece na capital paulista e evidência discussões sobre tempo de qualidade, saúde mental e novos modelos de trabalho que minimizam a rotina exaustiva do trabalhador.
A distribuição dos tempos de deslocamento mostra que São Paulo está na contramão do padrão brasileiro em praticamente todas as faixas analisadas pelo IBGE.
Enquanto 10,4% dos trabalhadores do país levam até cinco minutos para chegar ao trabalho, na capital esse percentual cai para 3,9%, refletindo tanto a expansão territorial da cidade quanto o distanciamento entre áreas residenciais e centros de emprego.
Comparativo Brasil x São Paulo:
Dessa forma, fica claro que os deslocamentos intermediários e longos, que somados representam 56,1% dos trabalhadores da capital, viraram regra na rotina paulistana.
Com a maioria dos paulistanos levando mais de 30 minutos no trajeto até o trabalho, o transporte público é mais do que essencial para a mobilidade na cidade. Sendo assim, o ônibus é quem lidera como principal meio de transporte, atendendo 36,1% dos trabalhadores.
Logo na sequência vem o carro, que responde por 32,2% dos trajetos, e leva cerca de 2,4 milhões de veículos para as ruas diariamente.
Os outros modais são:
Vale ressaltar que São Paulo conta com outro ponto incomum quando comparado ao cenário nacional. Sozinha, a cidade concentra 66,4% de todos os usuários de trem ou metrô do país.
Embora a concentração urbana de São Paulo se destaque com a grande malha do sistema metroferroviário, isso não garante deslocamentos rápidos para os trabalhadores.
De acordo com o levantamento IBGE, 90,9% dos usuários de trem ou metrô passam mais de meia hora no trajeto, percentual que supera todos os outros meios de transporte.
Tempo de deslocamento
Ônibus:
Motocicleta:
Automóvel:
E, apesar do cenário da capital ser desafiador, a questão da mobilidade urbana também aparece em outros municípios.
O IBGE apontou que, dos 20 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes que apresentam o maior percentual de trabalhadores com deslocamento superior a duas horas, sete ficam no estado de São Paulo.