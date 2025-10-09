Quantos trabalhadores tem no Brasil? E empregadores? Novo anuário do IBGE facilita consulta de dados

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou nesta quarta-feira, 8, o Anuário Estatístico do Brasil em formato digital. Pelo segundo ano consecutivo, a publicação abandona o modelo impresso e adota um site visualmente otimizado, tornando o acesso aos dados mais prático para a população.

Dentre esses dados, estão informações como, por exemplo, a ocupação ativa no país, além de estatísticas territoriais, ambientais, demográficas e socioeconômicas.

É dessa forma que, em poucos cliques, é possível consultar rapidamente que o Brasil conta com 103,3 milhões de trabalhadores ocupados, enquanto os empregadores somam 4,4 milhões de pessoas.

O que os dados revelam sobre o mercado de trabalho

A composição do mercado de trabalho brasileiro mostra uma estrutura em que a maior parte da população ocupada atua como empregada. Entre os 103,3 milhões de trabalhadores, a distribuição é:

71,5 milhões são empregados com carteira assinada ou vínculo formal

com carteira assinada ou vínculo formal 26 milhões trabalham por conta própria , sem vínculo empregatício

, sem vínculo empregatício 4,4 milhões são empregadores, ou seja, donos de negócios que contratam funcionários

Na prática, isso significa que para cada empregador no Brasil existem cerca de 16 empregados, evidenciando uma concentração considerável da geração de empregos em uma parcela relativamente pequena da população economicamente ativa.

Sobre a jornada de trabalho, a maioria da população do Brasil segue o modelo tradicional. São 58,1 milhões de pessoas trabalhando entre 40 e 44 horas semanais.

Apesar disso, quando se compara quem trabalha mais horas no Brasil, há uma distinção significativa.

Apenas 6,4% dos empregados trabalham 49 horas ou mais por semana

Entre trabalhadores por conta própria, esse percentual sobe para 16,5%

Já entre empregadores, a proporção alcança 28,8%

Assim, é possível afirmar que empregadores trabalham quase cinco vezes mais em jornadas extensas do que empregados. E o setor agrícola intensifica ainda mais esse cenário, com 32,3% dos empregadores trabalhando 49 horas ou mais.

LEIA TAMBÉM: Mais de 9 milhões de brasileiros trabalham fora do município onde moram, diz Censo

Do ponto de vista regional, a concentração de empregadores que trabalham longas jornadas está no Sudeste, onde 31,2% deles ultrapassam as 49 horas semanais.

Em contrapartida, as regiões Norte e Nordeste apresentam percentuais um pouco menores, com 21,1% e 25,5%, respectivamente — porém, ainda alto se comparado a média dos empregados.

Como acessar os dados completos

O acesso à plataforma é simples e intuitivo, e com poucos clique é possível ter em mãos diversos índices do país. Já na primeira página do site do Anuário Estatístico do Brasil, estão sete categorias disponíveis:

Território

Características da população

Agropecuária e extração vegetal

Indústrias

Serviços

Índices, preços, custos e salários

Agregados macroeconômicos

Ao clicar em qualquer uma delas, o usuário já é direcionado a uma página em que é possível visualizar gráficos com as principais informações.

Além disso, é possível aprofundar a consulta com recortes por etnia, gênero, idade, ocupação e outros marcadores sociodemográficos.

Vale ressaltar que o anuário reúne resultados de diversas pesquisas como o Censo Demográfico, as Estatísticas do Registro Civil, a Pesquisa Industrial Anual e informações do Cadastro Central de Empresas, entre outros indicadores que oferecem um panorama completo do país.