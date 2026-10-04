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Resultado Senador de Goiás 2026: Gustavo Gayer e Gracinha Caiado são eleitos

Os candidatos Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União) foram eleitos senadores da República pelo estado de Goiás nas eleições de 2026.

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21h17.

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Os candidatos Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União) foram eleitos senadores da República pelo estado de Goiás nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,92% das urnas apuradas, Gustavo Gayer obteve 24,54% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Gracinha Caiado, que recebeu 21,82%.

VEJA O RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNO DE GOIÁS

Pleito de Goiás teve 11 nomes disputando o cargo de senador da República:

  • CINTIA DIAS 500 GOIÁS PODE MAIS
  • DR. ZACHARIAS CALIL 155 MDB
  • ERNESTO ROLLER 456 GOIÁS DE VERDADE
  • GRACINHA CAIADO 444 FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP)
  • GUILHERME DARQUES 800 UP
  • GUSTAVO GAYER 222 GOIAS QUE CRESCE
  • GUSTAVO MENDANHA 251 FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE)
  • ISAURA LEMOS 400 GOIÁS PODE MAIS
  • IURE CASTRO 234 GOIÁS DE VERDADE
  • OSÉIAS VARÃO 227 GOIAS QUE CRESCE
  • VANDERLAN CARDOSO 555 PSD

Quantos senadores cada estado tem?

Conhecida como "a casa dos estados", cada unidade federativa tem três representantes, de forma igualitária, no Senado. O mandato de senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições em que cada estado elege dois senadores, e em outras, apenas um. Em 2026, havia uma vaga em disputa.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.

Quando é o segundo turno?

Nas eleições de 2026, apenas para os cargos de presidente e governador há o segundo turno. Ele ocorre quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos. Neste ano, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

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