Resultado Senador de Goiás 2026: Gustavo Gayer e Gracinha Caiado são eleitos

Os candidatos Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União) foram eleitos senadores da República pelo estado de Goiás nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,92% das urnas apuradas, Gustavo Gayer obteve 24,54% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Gracinha Caiado, que recebeu 21,82%.

VEJA O RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNO DE GOIÁS

Pleito de Goiás teve 11 nomes disputando o cargo de senador da República:

CINTIA DIAS 500 GOIÁS PODE MAIS

DR. ZACHARIAS CALIL 155 MDB

ERNESTO ROLLER 456 GOIÁS DE VERDADE

GRACINHA CAIADO 444 FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP)

GUILHERME DARQUES 800 UP

GUSTAVO GAYER 222 GOIAS QUE CRESCE

GUSTAVO MENDANHA 251 FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE)

ISAURA LEMOS 400 GOIÁS PODE MAIS

IURE CASTRO 234 GOIÁS DE VERDADE

OSÉIAS VARÃO 227 GOIAS QUE CRESCE

VANDERLAN CARDOSO 555 PSD

Quantos senadores cada estado tem?

Conhecida como "a casa dos estados", cada unidade federativa tem três representantes, de forma igualitária, no Senado. O mandato de senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições em que cada estado elege dois senadores, e em outras, apenas um. Em 2026, havia uma vaga em disputa.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.

Quando é o segundo turno?

Nas eleições de 2026, apenas para os cargos de presidente e governador há o segundo turno. Ele ocorre quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos. Neste ano, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.