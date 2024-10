David Almeida tem 50,2% e Capitão Alberto Neto, 48,7%, no segundo turno em Manaus, diz AtlasIntel Segunda pesquisa do instituto volta a mostrar um empate técnico entre o atual prefeito do Avante e o deputado do PL

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como AM-00587/2024 e realizou 1.217 entrevistas entre os dias 15 e 20 de outubro (Harvey-Meston/Getty Images)