DataFolha: Covas atinge 37%; Boulos sobe para 17% e França tem 14%

Na reta final da corrida à Prefeitura de São Paulo, o prefeito Bruno Covas (PSDB) segue em ascensão, com 37% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 14. Na pesquisa anterior, Covas aparecia com 32% das intenções de voto. Se um candidato atingir 50% dos votos válidos mais um vence a disputa no primeiro turno.

Guilherme Boulos (PSOL) aparece em segundo lugar com 17%. Celso Russomanno (Republicanos), que disputava a segunda posição, recuou de 14% para 13%. Já Márcio França (PSB) passou de 12% para 14%. Com a margem de erro de dois pontos percentuais, os três candidatos continuam tecnicamente empatados na segunda posição.

O petista Jilmar Tatto (PT) marcou 6%, mesmo porcentual de Arthur do Val (Patriota). Joice Hasselmann (PSL) tem 3% e Andrea Matarazzo (PSD) tem 2%. Os demais candidatos têm 1% ou menos.

A pesquisa DataFolha foi realizada nos dias 13 e 14 de novembro e ouviu 2.987 eleitores.