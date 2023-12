CPI da Braskem é instalada com Aziz na presidência e Kajuru de vice; escolha do relator é adiada

A expectativa de Renan é que o grupo vote o plano de trabalho do relator antes de acabar o ano, mas isso depende ainda de um acordo para a definição do relator. A previsão é que as sessões de depoimento se iniciem apenas em fevereiro.

Renan Calheiros foi o autor do requerimento de criação da CPI e o principal articulador para que ela fosse posta em prática. A comissão enfrenta resistência do governo federal e do presidente da Câmara.

Do lado do governo comandado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva há o temor de que as investigações afetem a Petrobras, que detém ações da empresa.

Também contribui para a resistência a avaliação do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), de que a empreiteira Novonor (ex-Odebrecht), com forte presença na Bahia e que possui a maior parte das ações da petroquímica, se torne alvo durante os trabalhos da CPI.

Otto Alencar também ofereceu a mesma resistência. Ele e Wagner atuaram para que PSD e PT não indicassem os membros do colegiado, com o objetivo de inviabilizar o início da CPI. Apesar disso, Renan conseguiu o apoio de parte do PSD e da maioria dos outros líderes partidários, o que forçou os dois partidos a também completarem as indicações.

Um dos prováveis alvos preferenciais do colegiado deve ser o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), aliado próximo do presidente da Câmara e rival do grupo de Renan.

O contrato de indenização firmado entre a prefeitura e a Braskem tem sido chamado pelo senador do MDB e aliados de excludente, sem transparência e que privilegia a empresa petroquímica. O governo do estado, comandado por Paulo Dantas (MDB), aliado do senador, tem reclamado de ser excluído do processo.