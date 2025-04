Consórcio formado por Construcap e espanhola OHLA vence leilão da BR 040/495, entre RJ e MG

O Consórcio Nova Estrada Real, composto pela Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A, Sociedad Anonima de Obras y Servicios Copasa e Ohla Concesiones SL, venceu nesta quarta-feira, 30, o leilão rodoviário da principal ligação entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, a BR-040/495/RJ/MG.

O grupo ofereceu desconto sobre a tarifa de 14%. Também participaram do certame a EPR, que ofereceu lance de 3,08% e a espanhola Sacyr, que fez oferta de 1% de desconto.

A líder do consórcio é a Construcap e tem as espanholas Copasa e Ohla como parceiras para concessão. A Ohla já tem histórico no setor rodoviário brasileiro. A empresa teve uma carteira de concessões no Brasil, alienada à Arteris há cerca de 15 anos.

O edital previa que o vencedor do leilão seria a empresa que apresentasse o maior desconto sobre a tarifa de pedágio. O edital estabelece o valor de R$ 0,35513/km, com base em janeiro de 2023.

A previsão é que o novo contrato garanta investimentos de R$ 8,8 bilhões, R$ 5 bilhões em infraestrutura e R$ 3,8 bilhões na operação, o que inclui o pagamento de salários, por exemplo.

A expectativa do governo é realizar a assinatura do contrato com a concessionária vencedora até agosto deste ano.

O trajeto para exploração da iniciativa privada soma 218,9 quilômetros, passa para nove municípios fluminenses e mineiros, onde moram 1,8 milhão de pessoas. O contrato será de 30 anos.

A licitação representa a retomada de obras que estão paradas desde 2016 por desacordo entre a Companhia de Concessão Rodoviária de Juiz de Fora–RJ (Concer) e o governo federal. O contrato de concessão terminaria em 2021, mas a empresa conseguiu a prorrogação na Justiça por alegar desequilíbrio de contrato. A Companhia alegou que a concessão gerou prejuízo pela realização das obras.

Esse será o segundo trecho da rodovia que foi concedido. Em abril de 2024, O consórcio Infraestrutura MG, do Grupo EPR, venceu o leilão para modernização do percurso de 232,1 km por 30 anos. O desconto sobre a tarifa básica de pedágio apresentado foi de 11,21%.

Quais serão as obras previstas pela concessão

A concessionária vencedora será responsável por realizar obras de infraestrutura e pela prestação de serviços relacionados à recuperação, manutenção, conservação, operação, monitoramento, implantação de melhorias, manutenção do nível de serviço e ampliação da capacidade do sistema rodoviário.

O projeto de concessão inclui intervenções como 13,1 km de duplicação, 86,6 km de faixas adicionais, 11,7 km de ciclovias, três túneis, 14,6 km de vias marginais, 13 correções de traçado, 13 viadutos e 12 passarelas.

Quanto à conclusão da Subida da Serra de Petrópolis, estão previstas três faixas de tráfego em cada sentido e a finalização de três túneis, sendo um deles com 4,618 km de extensão. A entrega dessas obras deve ocorrer até o sexto ano de contrato.