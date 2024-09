CNU: candidatos terão acesso ao cartão de respostas a partir desta terça-feira

Os quase um milhão de candidatos que aplicaram o Concurso Nacional Unificado (CNU) terão acesso à imagem do cartão de provas a partir das 10h desta terça-feira, 10. O material estará disponível na área do candidato, mesma página onde foi realizada a inscrição do certame.

Pela primeira vez, o governo federal fez uma seleção única para contratar servidores para diferentes órgãos públicos. Ao todo, são 6.640 vagas, com salários que, em alguns casos, superam R$ 20 mil.

As provas foram aplicadas no dia 18 de agosto. De acordo com o governo, ao todo, 970.037 fizeram a prova, com uma abstenção de 54,12%. Foram mais de 2,1 milhões de inscrições validadas.

No dia seguinte à aplicação, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pela organização do concurso, informou que os candidatos que não preencheram toda a identificação do cartão de respostas serão eliminados.