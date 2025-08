CNH do trabalhador: governo de Alagoas divulga lista de selecionados; veja como consultar

O governo de Alagoas divulgou, nesta segunda-feira, 4, a lista de aprovados para o programa CNH do Trabalhador. A iniciativa garante a emissão gratuita da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para candidatos de baixa renda.

Mais de 103 mil pessoas se inscreveram no programa em apenas sete dias, segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL). A consulta pode ser feita diretamente na plataforma do Detran Alagoas, por meio da inserção do CPF e da data de nascimento. Também é possível baixar a lista completa com os nomes dos aprovados. Veja aqui.

As vagas foram distribuídas proporcionalmente entre os 102 municípios do estado, considerando a população de cada cidade. No momento da inscrição, os candidatos puderam escolher entre as categorias A (moto) ou B (carro).

O programa é voltado para pessoas que constam no CadÚnico de Alagoas até 31 de dezembro de 2024 e que tenham concluído o ensino fundamental. Todo o processo de formação de condutores será custeado pelo governo estadual.

De acordo com Marco Fireman, diretor-presidente do Detran/AL, a ação representa um avanço importante para o acesso ao mercado de trabalho: “Tivemos mais de 100 mil inscritos. Agora, 3.505 pessoas vão realizar o sonho da habilitação gratuita, com um impacto direto na geração de renda e empregabilidade no estado.”

CNH do Trabalhador

A primeira edição do programa CNH do Trabalhador disponibiliza 3.505 vagas para formação de condutores nas categorias A (moto) ou B (carro). A seleção seguiu os critérios estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 102.831 e pela portaria do Detran.

O processo foi dividido em três fases. A etapa de inscrições aconteceu entre os dias 1º e 31 de julho, de forma totalmente online.

Os candidatos precisavam atender aos seguintes requisitos: ter 18 anos ou mais; estar inscrito no CadÚnico Alagoas até 31 de dezembro de 2024; ter ensino fundamental completo; ter domicílio em Alagoas e apresentar CPF e documento oficial com foto. Além disso, os aprovados serão divididos em dois grupos para a abertura do serviço de primeira habilitação:

Grupo 1: de 8 de agosto a 6 de novembro

Grupo 2: de 8 de setembro a 7 de dezembro

Após a abertura do serviço, o candidato deverá comparecer à clínica indicada no comprovante emitido pelo Detran para realizar os exames de aptidão física, mental e psicológico. Sendo aprovado, ele deverá iniciar o curso teórico em um Centro de Formação de Condutores (CFC) credenciado.

O processo completo deve ser finalizado em até 12 meses. Em caso de falta ou reprovação nos exames teórico ou prático, o candidato deverá arcar com os custos para novo agendamento.