China estrutura mercado de veículos a metanol com apoio de políticas públicas

A China concluiu a cadeia industrial de produção e distribuição de veículos movidos a metanol, criando as bases para a expansão dessa tecnologia no setor de transportes.

O país finalizou a fase de testes técnicos, homologou a operação em escala e agora começa a implementação comercial, com o apoio de empresas automotivas e políticas públicas coordenadas.

Empresas como Geely, Sinotruk, Shaanxi Automobile, FAW Jiefang, Kaibo Control, Weichai e Yuchai expandiram suas operações no segmento. Elas desenvolveram tecnologias voltadas para caminhões pesados e cadeias energéticas baseadas em metanol, acelerando a inserção de seus produtos no mercado.

O governo central e as administrações locais estão implementando políticas coordenadas para estruturar e expandir a indústria do metanol no país.

Apoio institucional amplia o uso do metanol no transporte

Especialistas destacam o potencial do metanol como vetor energético complementar ao hidrogênio, com a capacidade de substituir eletricidade e combustíveis fósseis. Considerado o combustível sintético com o melhor custo-benefício disponível atualmente, o metanol, também conhecido como álcool metílico, pode ser adotado rapidamente, especialmente no transporte de carga.

Desde 2012, o governo central tem emitido diretrizes para apoiar essa transição. Entre elas está o projeto-piloto do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT), que, entre 2012 e 2018, validou a viabilidade dos veículos movidos a metanol.

Em julho de 2024, o Comitê Central do Partido Comunista da China e o Conselho de Estado incluíram o álcool combustível no plano de construção de infraestrutura de transporte verde. Em maio de 2025, sete ministérios, liderados pelo Ministério da Ecologia e Meio Ambiente, lançaram um plano de ação (2025–2027) para estimular a adoção de embarcações movidas a metanol verde.

Governos locais também aderiram à iniciativa. Províncias como Gansu, Qinghai, Guizhou, Shanxi, Shaanxi, Hebei e Heilongjiang aprovaram medidas para impulsionar o uso de veículos a metanol, com apoio à infraestrutura, precificação e incentivos ao mercado.

Geely investe em cadeia industrial de metanol de trilhões de yuans

A China lidera globalmente na produção de metanol e no desenvolvimento de veículos que utilizam esse combustível. A Geely é uma das principais impulsionadoras dessa cadeia.

Por meio da Yuancheng New Energy Commercial Vehicle Group, a empresa investe há duas décadas em veículos elétricos movidos a álcool-hidrogênio. A companhia desenvolve veículos, infraestrutura, produção de combustível e serviços financeiros integrados. Seu plano estratégico segue o modelo “1.2.3.3”, conectando a produção de álcool verde, veículos elétricos e distribuição de metanol, com foco em escala e baixo carbono.

Etanol e hidrogênio ampliam alternativas à eletrificação

O setor de veículos comerciais enfrenta limitações na adoção de novas energias, como baixa autonomia, longos tempos de recarga e falta de infraestrutura. Veículos elétricos movidos a álcool e hidrogênio surgem como soluções, utilizando metanol como hidrogênio líquido, o que dispensa estações de recarga convencionais.

Esse modelo reduz o peso das baterias e os custos operacionais, permitindo maior alcance em trajetos longos e regiões remotas.

Em outubro de 2024, um caminhão da Yuancheng percorreu 1.522,9 km com um único tanque de metanol verde, entre Gansu e Xinjiang. A média de consumo foi de 51,7 litros a cada 100 km, com custo de 1,03 yuan por quilômetro, inferior ao de caminhões a diesel.

Metanol também avança no transporte marítimo

Em setembro de 2024, a Yuancheng obteve o primeiro certificado chinês para motores marítimos movidos exclusivamente a metanol. O motor GS13M, que recebeu a certificação, apresenta taxas de emissões significativamente mais baixas que os motores a diesel: 98% menos NOx, 97% menos partículas (PM) e 93% menos monóxido de carbono (CO).

A empresa iniciou, em maio de 2025, a construção do primeiro navio elétrico a álcool-hidrogênio do país, com lançamento previsto para setembro.

Veículos a metanol entram nos catálogos de isenção tributária

Os veículos da Yuancheng foram incluídos no "Catálogo de Veículos de Nova Energia com Economia de Energia e Isenção de Impostos sobre Veículos e Embarcações" (64º lote) e no "Catálogo de Veículos com Isenção de Impostos sobre Compra" (8º lote). As listas incluem caminhões pesados, utilitários leves e ônibus.

O reconhecimento oficial da tecnologia reforça a consolidação dos veículos elétricos a álcool-hidrogênio como alternativa viável para a transição energética no setor de transportes da China.