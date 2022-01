Cerca de 80 famílias são evacuadas em Ouro Preto por risco de deslizamento

Uma situação de risco geológico fez com que 80 famílias fossem evacuadas de suas casas no bairro Taquaral, em Ouro Preto, na manhã desta sexta-feira. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Minas Gerais estão com equipes no local para dar orientações sobre o perigo gerado após a chuva dos últimos dias.

Nesta quinta-feira, um deslizamento de terra na cidade mineira destruiu casas. Imagens feitas por populares mostram o momento em que parte do Morro da Forca desaba no centro histórico do município mesmo sem chuva.

Dois imóveis históricos e tombados foram atingidos. De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), um deles é um casarão do século XIX, pertence à prefeitura de Ouro Preto, que estava interditado desde 2012. Nao houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h30 de ontem para realizar uma vistoria no local. O colapso ocorreu por volta das 9h10. Após o desabamento, o local foi isolado. Moradores da região também foram retirados de suas casas.

Pouco antes do deslizamento, o coordenador da Defesa Civil do município, Neri Moutinho, pediu que a população não transitasse naquela área, que havia sido interditada.