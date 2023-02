Carnaval, gripe e covid-19: Fiocruz faz alerta e recomendações para a folia

O ano de 2023 será o primeiro carnaval sem restrições sanitárias desde o início da pandemia de covid-19. Apesar das altas taxas de vacinação (80% com duas doses), o coronavírus ainda circula e as aglomerações das festas aumentam as chances de contato com o vírus. Em um boletim divulgado na quinta-feira, 16, a Fiocruz alerta para o risco de contágio e a importância da vacinação. As recomendações valem também para se proteger da gripe comum.

“A principal recomendação nesse carnaval é em relação a quem está com sintomas respiratório próximo às festas, aos blocos e aos desfiles. Se a pessoa está carregando o vírus da covid-19 ou influenza, que também continua em baixa, fica o alerta de evitar passar em grandes eventos porque pode facilitar o processo de aumento de casos na sua localidade”, diz Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe Fiocruz.

Casos de gripe e de covid-19 em 2023

De acordo com os dados compilados pela Fiocruz, dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) registrados em 2023, 1,2% são Influenza A, 1,0% Influenza B, 23,9% vírus sincicial respiratório (VSR), e 63,6% de SARS-CoV-2 (covid-19). Somente nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 1,8% Influenza A, 1,6% Influenza B, 26,5% vírus sincicial respiratório, e de 57% positivo para covid-19.

No boletim do Ministério da Saúde em que são compilados todos os dados da covid-19, o país tem quase 37 milhões de casos confirmados da doença, e aproximadamente 700 mil vítimas. Na última semana, 643 mil pessoas foram diagnosticadas com o coronavírus.

O relatório do InfoGripe avalia que os números analisados nesta semana indicam uma tendência de crescimento de novos casos para as próximas seis semanas. "Reforçamos que tais indicadores se referem à semana atual, não se tratando de projeções para as próximas 3 ou 6 semanas. Por se tratar de uma avaliação estatística, a tendência é apresentada em termos de probabilidade de estar ocorrendo queda ou crescimento.", diz o documento.

Preciso usar máscara no carnaval?

Em alguma cidades, com São Paulo, o uso de máscara é obrigatório no transporte público. O recomendado pelos especialistas em saúde pública é usar o item de segurança quando tem algum sintoma gripal como febre, coriza e dor de garganta.

Estudos mostram que menos de 1% das transmissões ocorrem ao ar livre. Apesar de ser baixa, ela não é zero. Por conta disso, os especialistas recomendam usar máscara quando há muita aglomeração. Com o grande número de pessoas próximas, a probabilidade de ter contato com o coronavírus aumenta. Com todas as doses de vacina em dia, o risco de ter a covid-19 é reduzido drasticamente e o uso da máscara se torna menos necessários.

Quando usar máscara?

Quando tiver sintomas gripais

No transporte público e em locais fechados com grande aglomeração

Vacina disponível contra a covid-19

Em um vídeo postado nas redes sociais, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforçou que ainda estamos em situação de pandemia de covid-19 e que "a vacinação é a nossa grande aliada".

A alegria e o carnaval voltaram em 2023! Nesse momento de celebração, devemos ter responsabilidade. Use camisinha, elas estão disponíveis em todas a Unidades Básicas de Saúde do Brasil. Previna-se contra as IST, complete o esquema vacinal e celebre com proteção! Bom carnaval! pic.twitter.com/ghtI7tr9bw — Nísia Trindade Lima (@nisia_trindade) February 17, 2023

Apesar alta aplicação de vacina de primeira e segunda doses, há um esforço do governo federal em incentivar a população a completar o esquema vacinal com mais duas doses de reforço. A cobertura fica em 67% se levar em conta todas as doses. A meta do Ministério da Saúde é elevar para 80%.

A segunda dose se reforço já pode ser recebida por pessoas com 18 anos, e adolescentes com imunossupressão na idade de 12 a 17 anos. A terceira dose de reforço já é aplicada desde o ano passado para idosos, e pessoas com mais de 18 anos imunocomprometidas. A partir do dia 27 de fevereiro, o Ministério da Saúde começa uma nova campanha para uma sexta dose, essa voltada para idosos e quem tem algum comprometimento no sistema imunológico.

Calendário de vacinação para doses de reforço

Terceira dose de reforço:

- Pessoas com alto grau de imunossupressão com 18 anos ou mais, com pelo menos 4 meses (122 dias) da segunda dose de reforço - já estão elegíveis

Segunda dose de reforço:

- Pessoas com 18 anos ou mais de idade que tomaram a primeira dose de reforço há pelo menos 4 meses - já estão elegíveis

- Adolescentes com imunossupressão com 12 a 17 anos de idade (inclusive gestantes e puérperas) que tomaram a primeira dose de reforço há pelo menos 4 meses (122 dias) - já estão elegíveis.

Primeira dose de reforço:

- Crianças entre 5 e 11 anos de idade, desde que já estejam imunizadas com as duas primeiras doses (D1 e D2) - a partir de 02/02/2023.

- Adolescentes de 12 a 17 anos de idade após 4 meses da última dose do esquema vacinal com pelo menos 4 meses (122 dias) após a última dose do esquema vacinal (segunda dose da Pfizer) - já estão elegíveis

- Pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a última dose do esquema vacinal há pelo menos 4 meses (122 dias) - já estão elegíveis

- Pessoas com alto grau de imunossupressão com 18 anos o com pelo menos 28 dias após a última dose do esquema vacinal (segunda dose) - já estão elegíveis