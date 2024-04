Campos Neto: projeções de mercado são insumos importantes para a condução da politica monetária

As expectativas de mercado "são insumos importantes para a condução da política monetária", disse nesta terça-feira, 9, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, ao abrir a cerimônia de premiação Top 5, evento em que a autarquia premia as instituições financeiras cujas projeções mais se aproximaram dos resultados efetivos.

Ele agradeceu aos economistas que participam do Top 5 enviando suas projeções ao Sistema de Expectativas do BC. De acordo com ele, o grau de acerto das expectativas revela a tempestividade e o esforço das instituições em prestar ao BC informações de melhor qualidade.

"Premiar essa acurácia é uma recompensa para as decisões e um estímulo para a busca do aprimoramento constante da qualidade produtiva. O monitoramento sistemático das expectativas de mercado é de grande relevância para o Banco Central e as suas decisões de política monetária", disse o banqueiro central.

Para ele, a ancoragem das expectativas em torno das metas previstas pode levar a um processo inflacionário mais benigno através de seu efeito no canal de expectativas, reduzindo a incerteza na economia e o prêmio de risco associado aos ativos.

"Além da importância para o processo decisório do Banco Central, as expectativas econômicas são úteis para que as empresas e cidadãos possam planejar suas ações de curto, médio e longo prazo", disse Campos Neto.

Ele lembrou que a pesquisa de expectativas de mercado foi iniciada em maio de 1999. Na época, a área econômica do BC desenvolvia estudos e modelos econômicos para projeção da inflação e de outras variáveis macroeconômicas e as projeções eram colhidas pelo telefone.

"Inicialmente, cerca de 50 instituições financeiras e consultorias eram contatadas e o BC obtinha as informações por telefone, fax ou correio eletrônico para as projeções anuais de algumas variáveis macroeconômicas, incluindo alguns índices de preços", comentou.

Posteriormente, disse o presidente do BC, a pesquisa de expectativas de mercado sofisticou tanto pelo maior número de instituições pesquisadas quanto pela incorporação de novas variáveis à pesquisa. Atualmente, o BC coleta diariamente projeções de cerca de 170 instituições, entre bancos, gestores de recursos, empresas do setor real, distribuidoras, corretoras e consultorias.