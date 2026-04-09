CACs terão prazos definidos para renovar registro de armas; veja cronograma

CACs: renovação de registro de armas seguirá cronograma da PF (Diego Vara/Reuters)
Repórter
Publicado em 9 de abril de 2026 às 11h39.
Colecionadores, atiradores e caçadores (CACs) deverão renovar o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) de forma escalonada, conforme cronograma definido pela Polícia Federal do Brasil em instrução normativa publicada nesta quinta-feira, 9.
A regra vale para registros concedidos antes de julho de 2023 e com validade até julho de 2026. Segundo a norma, os pedidos deverão ser feitos de acordo com o mês de nascimento do proprietário, ao longo de um período de 12 meses.
Pelo cronograma, cada grupo terá uma data limite específica para solicitar a renovação. Até esse prazo, os registros permanecem válidos no Sistema Nacional de Armas.
Os prazos começam em agosto de 2026 e vão até agosto de 2027.
A Polícia Federal afirma que o escalonamento busca evitar concentração de pedidos e reduzir o risco de atrasos, diante da previsão de vencimento simultâneo de mais de 1,5 milhão de registros.
|Dia e mês de aniversário do proprietário
|Data limite para apresentação do pedido de renovação e termo final da validade vigente
|1 a 31 de agosto
|31 de agosto de 2026
|1 a 30 de setembro
|30 de setembro de 2026
|1 a 31 de outubro
|3 de novembro de 2026
|1 a 30 de novembro
|30 de novembro de 2026
|1 a 31 de dezembro
|4 de janeiro de 2027
|1 a 31 de janeiro
|1º de fevereiro de 2027
|1 a 28 de fevereiro
|1º de março de 2027
|1 a 31 de março
|31 de março de 2027
|1 a 30 de abril
|30 de abril de 2027
|1 a 31 de maio
|31 de maio de 2027
|1 a 30 de junho
|30 de junho de 2027
|1 a 31 de julho
|2 de agosto de 2027