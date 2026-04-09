CACs terão prazos definidos para renovar registro de armas; veja cronograma

Colecionadores, atiradores e caçadores (CACs) deverão renovar o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) de forma escalonada, conforme cronograma definido pela Polícia Federal do Brasil em instrução normativa publicada nesta quinta-feira, 9.

A regra vale para registros concedidos antes de julho de 2023 e com validade até julho de 2026. Segundo a norma, os pedidos deverão ser feitos de acordo com o mês de nascimento do proprietário, ao longo de um período de 12 meses.

Pelo cronograma, cada grupo terá uma data limite específica para solicitar a renovação. Até esse prazo, os registros permanecem válidos no Sistema Nacional de Armas.

Os prazos começam em agosto de 2026 e vão até agosto de 2027.

A Polícia Federal afirma que o escalonamento busca evitar concentração de pedidos e reduzir o risco de atrasos, diante da previsão de vencimento simultâneo de mais de 1,5 milhão de registros.

Veja cronograma