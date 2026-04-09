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CACs terão prazos definidos para renovar registro de armas; veja cronograma

Polícia Federal estabeleceu datas para que Colecionadores, atiradores e caçadores (CACs) renovem o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) de forma escalonada

CACs: renovação de registro de armas seguirá cronograma da PF (Diego Vara/Reuters)

CACs: renovação de registro de armas seguirá cronograma da PF (Diego Vara/Reuters)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 9 de abril de 2026 às 11h39.

Colecionadores, atiradores e caçadores (CACs) deverão renovar o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) de forma escalonada, conforme cronograma definido pela Polícia Federal do Brasil em instrução normativa publicada nesta quinta-feira, 9.

A regra vale para registros concedidos antes de julho de 2023 e com validade até julho de 2026. Segundo a norma, os pedidos deverão ser feitos de acordo com o mês de nascimento do proprietário, ao longo de um período de 12 meses.

Pelo cronograma, cada grupo terá uma data limite específica para solicitar a renovação. Até esse prazo, os registros permanecem válidos no Sistema Nacional de Armas.

Os prazos começam em agosto de 2026 e vão até agosto de 2027.

A Polícia Federal afirma que o escalonamento busca evitar concentração de pedidos e reduzir o risco de atrasos, diante da previsão de vencimento simultâneo de mais de 1,5 milhão de registros.

Veja cronograma

Dia e mês de aniversário do proprietárioData limite para apresentação do pedido de renovação e termo final da validade vigente
1 a 31 de agosto31 de agosto de 2026
1 a 30 de setembro30 de setembro de 2026
1 a 31 de outubro3 de novembro de 2026
1 a 30 de novembro30 de novembro de 2026
1 a 31 de dezembro4 de janeiro de 2027
1 a 31 de janeiro1º de fevereiro de 2027
1 a 28 de fevereiro1º de março de 2027
1 a 31 de março31 de março de 2027
1 a 30 de abril30 de abril de 2027
1 a 31 de maio31 de maio de 2027
1 a 30 de junho30 de junho de 2027
1 a 31 de julho2 de agosto de 2027
Acompanhe tudo sobre:CACArmasPolícia Federal

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