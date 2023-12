Brasil lança nova fase de operação de repatriação de brasileiros em Gaza

O Governo Federal e a Força Aérea Brasileira anunciaram mais uma fase da Operação Voltando em Paz, de repatriação de brasileiros afetados pelo conflito entre Israel e Hamas. De acordo com as autoridades, ma aeronave KC-30, da FAB, decolou da Base Aérea do Galeão às 8h20 desta quinta-feira, com destino ao Cairo.

O Palácio do Planalto afirmou que a aeronave será utilizada para repatriar um novo grupo de brasileiros e familiares autorizado a cruzar a fronteira de Rafah, entre Gaza e o Egito.

A quantidade exata de repatriados no voo não foi divulgada até o momento, informando apenas que "a operação em Gaza exigiu articulação da representação brasileira em Ramala (Palestina), que organiza nomes, auxilia na emissão de documentos e providencia o traslado e trâmites na fronteira. A embaixada também atua na aprovação dos nomes com autoridades de Israel, do Egito e dos palestinos".

O voo direto para a capital do Egito tem previsão de duração de 14 horas. Além da repatriação, a operação também visa entregar um carregamento de ajuda humanitária para o enclave palestino, com purificadores de água e kits voltaicos.

O retorno do voo ao Brasil está previsto para sábado, às 08h, na Base Aérea de Brasília.