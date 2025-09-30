Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Brasil cria 147 mil vagas de emprego em agosto, mas desaceleração preocupa

Caged revela criação de 1,5 milhão de empregos em 2025, mas queda de 13,8% em relação a 2024

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09h53.

A economia brasileira gerou em agosto 147.358 vagas de emprego com carteira assinada, resultado de 2,24 milhões de contratações contra 2,09 milhões de demissões, informou ontem o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O saldo subiu em relação às 134.251 vagas de julho, mas o resultado é o mais baixo para o mês desde 2020 e representa queda de 38,3% em relação a agosto do ano passado, quando foram criados 239 mil empregos formais. A desaceleração foi mais intensa que a mediana prevista pelo mercado (184 mil, segundo o Valor Data).
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que o resultado mostra que o mercado de trabalho formal “cresce menos, mas continua crescendo”. Na avaliação de Marinho, é possível que as tarifas impostas pelo governo americano ao Brasil tenham tido “um pequeno impacto” na geração de emprego no Sul do país. Mas, para o ministro, “o impacto maior é dos juros”.

Mercado de trabalho resiliente

Os números divulgados ontem fazem parte do Novo Cadastro Geral da Empregados e Desempregados (Caged), sistema do governo que acompanha as admissões e demissões de trabalhadores com carteira assinada, um dos principais termômetros do emprego no Brasil.

A comparação dos números com anos anteriores a 2020, segundo analistas, não é adequada porque a metodologia da pesquisa sofreu mudanças.

Por que o quadro no emprego está mudando?

Segundo análise da Genial Investimentos, o resultado “corrobora a perspectiva de que o mercado de trabalho seguirá resiliente ao longo dos próximos meses, mesmo diante de um cenário macroeconômico mais adverso (...), sugerindo que o processo de desaceleração da economia brasileira deve ocorrer de maneira bastante gradual”.

Para Rodolfo Margato, economista da XP, a sondagem do o Caged “corrobora o cenário de mercado de trabalho apertado”:

"Em nossa visão, a taxa de desemprego permanecerá abaixo do seu nível neutro, que estimamos entre 7% e 7,5%, por um período bastante prolongado".

O setor de serviços foi o maior gerador de postos de trabalho com carteira assinada em agosto, com saldo de 81.002 novas vagas. O comércio gerou 32.612 vagas formais, a indústria teve saldo positivo de 32.612, e a Construção criou 17.328 postos formais.

Agropecuária na contramão

Na contramão, a agropecuária registrou saldo negativo, com 2.665 demissões. A analista de Macroeconomia da InvestSmart, Sara Paixão, comenta o resultado negativo do agro:

"O impacto nos empregos da agropecuária pode estar relacionado ao fim da supersafra, que ocorreu no início do ano. Um outro fator que tende a impactar o emprego na agropecuária são as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos importados do Brasil", afirmou.

Sara avalia que uma acomodação do mercado de trabalho é natural no segundo semestre, diante da taxa básica de juros mantida em 15% ao ano pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom).

"O Caged já apresenta o segundo mês consecutivo de surpresa negativa, o que reforça as expectativas de que o BC deve iniciar o corte de juros durante o primeiro trimestre de 2026", disse.

Saldo no ano diminui

De acordo com os dados totais Caged, no acumulado de janeiro a agosto o saldo é de criação de 1.501.903 empregos com carteira, 13,8% menor na comparação com o mesmo período de 2024, quando foram abertas 1,74 milhão de vagas formais.

Apesar da desaceleração, o Brasil contava 48,68 milhões de empregados com carteira assinada no fim de agosto, um aumento na comparação com julho deste ano (48,55 milhões) e com relação a agosto de 2024 (47,35 milhões).

Em relação ao salário médio de admissão, houve alta de 0,56% em relação a julho e variação real anual de 0,86%, passando de R$ 2.275,42 em agosto de 2024 para R$ 2.295 este ano.

Acompanhe tudo sobre:EmpregosMinistério do TrabalhoBrasil

Mais de Brasil

Intoxicação por metanol: veja o que sabe até agora sobre casos em SP

Aeroporto Santos Dumont é fechado para pousos e decolagens por óleo na pista

Ficha Limpa: veto de Lula soma à lista de 141 vetos feitos desde 2023

Conselho de Ética da Câmara abre processos contra deputados bolsonaristas por motim

Mais na Exame

Tecnologia

Como o genro de Trump destravou a compra de US$ 55 bilhões da Electronic Arts

Negócios

Aos 28 anos, ela criou um site para alertar mulheres quando o 'boy' é cilada

Future of Money

Brasil ignora pessimismo global e aporta R$ 47,3 milhões em fundos de criptomoedas

Mercados

Rival da Eve em 'carros voadores', Beta Technologies faz pedido de IPO em bolsa de NY