O deputado federal e pré-candidato á prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), lidera as intenções de voto com 37,2% contra 20,5% do atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), segundo pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 28, pela CNN Brasil.

Pablo Marçal (PRTB) aparece com 10,4%, empatado na terceira posição com Tabata Amaral (PSB), que tem 9,9%. O jornalista José Luiz Datena (PSDB) tem 7,9%, mesma porcentagem do deputado federal Kim Kataguiri (União).

A economista Marina Helena (NOVO) fica com 3,5% e o Altino Prazeres Jr (PSTU) tem 0,5%. Os eleitores que afirmaram que não sabem em quem votar chegaram a 0,9% e os que declararam que iriam votar em branco ou nulo ficaram em 1,4%.

Guilherme Boulos (PSOL): 37,2%

Ricardo Nunes (MDB): 20,5%

Pablo Marçal (PRTB): 10,4%

Tabata Amaral (PSB): 9,9%

José Luiz Datena (PSDB): 7,9%

Kim Kataguiri (União): 7,9%

Marina Helena (NOVO): 3,5%

Altino Prazeres (PSTU): 0,5%

Indecisos, 0,9%.

Brancos e Nulos: 1,4%

A pesquisa AtlasIntel/CNN foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral como SP-05357/2024 e ouviu 1.670 moradores da cidade de São Paulo, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR), entre os dias 22 e 27 de maio. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Segundo cenário mostra Boulos descolando de Nunes

A pesquisa reproduziu o mesmo cenário feito em abril, ou seja, sem a presença de Datena e Marçal. Nessa simulação, Boulos aparece com 37,2%, seguido por Nunes, que tem 32,6%. Na comparação com a última pesquisa, a diferença entre os dois aumentou e saiu do cenário de empate técnico.

Tabata caiu de 14,7% em abril para 11,1% em maio. Kim ficou estável, passando de 9,4% para 9,3%. Marina Helena passou de 3,5% em abril para 3,7% em maio. Altino, que não pontuou no levantamento anterior, aparece com 1,2%. O número de indecisos ficou em 2,7%, enquanto o branco e nulo registrou 2,3%.

Quando vai ser a próxima eleição para prefeito?

As eleições municipais de 2024 vão acontecer no dia 6 de outubro de 2024, o primeiro domingo do mês. Já o segundo turno, se houver, deve acontecer no último domingo do mês, dia 27 outubro, nas cidades com mais de 200.000 eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).