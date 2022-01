Bolsonaro apresenta melhora, mas cirurgia não está descartada, diz boletim

O presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou melhora clínica após a passagem da sonda nasogástrica, de acordo com novo boletim médico anunciado na noite desta segunda-feira, 3. Segundo o boletim, o quadro do presidente evoluiu sem dor abdominal ou febre. Ele chegou a fazer uma curta caminhada pelo corredor do hospital.

A necessidade de uma intervenção cirúrgica, no entanto, não está descartada. Bolsonaro segue em tratamento clínico no Hospital Vila Nova Star, na região sul de São Paulo.

O presidente está internado com um novo quadro de obstrução intestinal. Ele desembarcou em São Paulo na madrugada desta segunda e seguiu direto para o hospital. As dores abdominais enfrentadas pelo presidente são em decorrência do atentado a faca sofrido por ele durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Antônio Luiz Macedo, médico-cirurgião que acompanha o presidente desde a facada, afirmou ao Estadão/Broadcast Político que decidirá se o tratamento incluirá uma nova cirurgia nesta terça-feira, 4. Macedo, que estava de férias no exterior, deve chegar ao local por volta das 2h desta terça-feira.