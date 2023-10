Ataque a tiros em escola pública de SP deixa uma aluna morta e três feridas

Um ataque a tiros na Escola Estadual Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo na manhã desta segunda-feira, 23, matou uma aluna e deixou outros três feridos. A informação foi confirmada pela Secretária de Segurança Pública (SSP) do estado.

Os feridos estão sendo atendidos no Hospital Geral de Sapopemba, sendo um deles que se machucou ao tentar fugir durante o ataque. A Polícia Militar apreendeu o autor dos disparos e a arma utilizada por ele.

"O Governo de SP lamenta profundamente e se solidariza com as famílias das vítimas do ataque ocorrido na manhã desta segunda-feira na Escola Estadual Sapopemba. Nesse momento, a prioridade é o atendimento às vítimas e apoio psicológico aos alunos, profissionais da educação e familiares", disse em nota.

Relato de estudantes ao portal G1, um aluno do 1º ano do Ensino Médio teria entrado armado e disparado contra os colegas. A Polícia Militar foi chamada por volta das 7h30. O ataque teria ocorrido às 7h20. Viaturas e helicópteros da PM, além de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram deslocadas para o local.

Em março deste ano, um aluno na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, atacou a facadas colegas e matou uma professora. O estudante foi contido por outras professores e preso.

Ataques em escolas no Brasil

Segundo levantamento "Raio-x de 20 anos de ataques a escolas no Brasil" do Instituto Sou da Paz, desde 2002 foram 25 ataques que deixaram 139 vítimas, sendo 46 fatais. O estudo coloca 2023 como o ano que mais registrou episódio de violência nas escolas com sete ataques, sem contar a ocorrência desta segunda-feira.