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Apuração de senador no Pará: veja quem está na frente

Estado tem 6,2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h41.

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Os eleitores do Pará vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem 6,2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos no Pará será acompanhado durante a totalização dos votos.

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Quem está ganhando no Pará?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador no Pará

  • Breno Guimarães (Mobiliza)  — 333
  • Celso Sabino (PDT) — 123
  • Chicão (União Brasil) — 444
  • Conti (PSOL) — 500)
  • Coronel Jonildo (DC) — 277
  • Delegado Éder Mauro (PL) — 222
  • Edlaine Rodrigues (Democrata) — 355
  • Fernanda Lopes (UP) — 800
  • Gizelle Freitas (PSOL) — 505
  • Helder Barbalho (MDB) — 151
  • Lívia Noronha (Solidariedade) — 777
  • Zequinha Marinho (Podemos) — 200

Perguntas frequentes

Por que o eleitor precisa votar em dois senadores em 2026? ＋

Em 2026, serão renovadas 54 das 81 cadeiras do Senado, o equivalente a dois terços da Casa. Por isso, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

O que é preciso levar para votar? ＋

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Qual é a ordem de votação nas eleições 2026? ＋

A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador nos estados em que houver necessidade de uma nova votação.

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