Apuração de presidente na Paraíba: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h42.
Os eleitores da Paraíba vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O estado tem mais de 3,2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.
As urnas funcionam das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.
A apuração na Paraíba será acompanhada voto a voto conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.
A EXAME atualizará os números da disputa presidencial na Paraíba conforme a divulgação oficial do TSE.
Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.
Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:
Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026.
O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.
A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.
O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.
A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.
A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.