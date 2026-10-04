Apuração de presidente no Amapá: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Os eleitores do Amapá vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O estado tem mais de 577 mil eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.

As urnas funcionam das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.

A apuração no Amapá será acompanhada voto a voto conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

Quem está ganhando no Amapá?

A EXAME atualizará os números da disputa presidencial no Amapá conforme a divulgação oficial do TSE.

ACOMPANHE AQUI A APURAÇÃO VOTO A VOTO NO AMAPÁ

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Quem são os candidatos a presidente?

Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:

Clariana Barão (DC) — 27

Edmilson Costa (PCB) — 21

Escritor Augusto Cury (Avante) — 70

Flávio Bolsonaro (PL) — 22

Hertz Dias (PSTU) — 16

Leonardo Avalanche (PRTB) — 28

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 13

Renan Santos (Missão) — 14

Ronaldo Caiado (PSD) — 55

Rui Costa Pimenta (PCO) — 29

Samara Martins (UP) — 80

Veterinário Wilson Grassi (Democrata) — 35

Zema (Novo) — 40