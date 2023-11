Anatel monitora restabelecimento de internet e telefonia em 48 municípios de SP; veja quais

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) segue monitorando o restabelecimento dos serviços de telefonia e internet em 48 municípios de São Paulo afetados pelas chuvas do fim de semana.

"Na cidade de São Paulo, os usuários podem enfrentar instabilidade do sinal na utilização do serviço de telefonia móvel devido a falta de energia prolongada que afetou as antenas", diz a agência em nota.

Segundo a Anatel, os 48 municípios têm problemas distintos, "variando de afetação parcial leve a afetação total".

"As equipes estão atuando para restabelecer o serviço no menor tempo possível com ações de distribuição de grupo motores geradores (GMG) portáteis, além da recuperação de cabos ópticos rompidos pelas quedas das árvores", afirma.

A agência listou as seguintes cidades que seguem com problemas:

Alumínio, Avaré, Barra do Chapéu, Barão de Antonina, Bauru, Boituva, Biritiba-Mirim, Botucatu, Buri, Caçapava, Cajamar, Campina do Monte Alegre, Capela do Alto, Cotia, Estrela D`Oeste, Guapiara, Indaiatuba, Itapetininga, Itatinga, Itaberá, Itapecerica da Serra, Itararé, Jarinu, Juquitiba, Limeira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Nova Campina, Nova Odessa, Osasco, Pardinho, Piracicaba, Porto Feliz, Quadra, Ribeirão Branco, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Roque, Sorocaba, Sumaré, Taboão da Serra, Tatuí, Tietê, Vargem Grande Paulista, Vitória Brasil e São Paulo.