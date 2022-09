Unicef: 2 milhões de adolescentes no Brasil estão fora da escola pós-pandemia

Uma nova pesquisa nacional com adolescentes brasileiros de escolas públicas mostrou que 11% não estão frequentando a escola, dois anos após o início da pandemia da covid-19.

A sondagem foi feita com jovens de 11 a 19 anos em agosto deste ano e encomendada pela Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, junto ao instituto de pesquisa Ipec. A projeção é que haja o equivalente a 2 milhões de adolescentes nesta faixa etária, segundo o Ipec.

O percentual de adolescentes que disse não estar frequentando as aulas é maior entre os mais pobres: na classe DE, o número chega a 17%, enquanto na classe AB, é de 4%.

Dentre os motivos para o abandono, 48% justificaram que tinham de trabalhar e 30% afirmaram que saíram por não conseguir acompanhar as atividades. Ter de ficar em casa para cuidar de familiares também foi um dos motivos mais citados, com 29% (o mesmo aluno poderia escolher mais de um motivo).

Nesse retorno, há um componente de desigualdade, como meninas que têm de fazer cuidados doméstico, diz o Unicef. Em outra pergunta, 49% das meninas se disseram "sobrecarregadas", contra 36% dos meninos. Na recuperação da aprendizagem, 50% dos alunos pretos ou pardos disseram ter se sentido "despreparados" para acompanhar as atividades, contra 44% dos brancos.

Há ainda o risco de que o número de jovens fora da escola aumente. Mesmo entre quem está estudando, 21% pensaram em desistir nos últimos três meses (o percentual é maior entre quem tem 15 e 19 anos, chegando a 27%).

O Ipec coletou respostas entre 9 e 18 de agosto com 1.100 entrevistas seguindo amostragem em todo o Brasil. A margem de erro é de três pontos percentuais para o total da amostra, e o nível de confiança é de 95%.

"É importante ouvir nossos adolescentes e jovens, porque a educação deles diz respeito ao futuro de todos nós", diz Mônica Dias Pinto, chefe de Educação do Unicef no Brasil.

Pinto aponta que o estudo não inclui crianças abaixo dos 11 anos, e que os números totais de crianças fora da escola tendem a ser ainda maiores.

Alunos estão felizes em voltar, mas pedem atenção à saúde mental

Um dos destaques positivos, segundo o Unicef, é que mais de 70% dos alunos afirmam estar se sentindo animados em voltar à escola. "Esse número nos deixa muito feliz", diz Pinto, afirmando que o resultado deixa claro a "centralidade" do papel da escola e da convivência entre os pares.

A pesquisa mostra também que a maioria dos jovens considera que as escolas voltaram melhores em termos como preocupação com higiene e motivação dos professores.

Porém, passado o período de afastamento, a pesquisa deixa claro como a demanda dos alunos por atenção à saúde mental está posta. Ao todo, 80% dos estudantes também disseram ser necessário que a escola ofereça atendimento psicológico, e 74% disseram que deveria existir espaço para falar sobre "seus sentimentos".

Essa frente foi oferecida por 39% e 43% das escolas em que estudam os respondentes - um número que Pinto, do Unicef, viu como positivo e reflexo de como algumas escolas se prepararam para o retorno, mas que ainda precisará melhorar para atender à demanda dos jovens.

Nas escolas em que há essa opção, quase oito em cada dez alunos que participaram apontam que o atendimento com profissional - ou o espaço oferecido para falar sobre sentimentos - fez o aluno "se sentir melhor ou mais feliz". Mais de 70% dos alunos também disseram que o apoio psicológico melhorou aprendizado, convivência com colegas e com familiares.

Um dos objetivos da pesquisa, segundo o Unicef, foi ouvir o ponto de vista dos alunos e entender como os jovens estavam passando pelo retorno às aulas após dois anos de pandemia.

O Brasil passou as últimas décadas desde a Constituição de 1988 no caminho contrário, isto é, aumentando o número de jovens na escola e buscando universalizar o ensino - o que havia sido praticamente atingido no ensino fundamental e melhorado no ensino médio, mas foi colocado em risco com a pandemia.

Às vésperas das eleições de outubro, o Unicef lançou uma campanha batizada #VotePelaEducação, com a agência Artplan, em que o objetivo é "mobilizar a sociedade para que cobre de candidatas e candidatos que priorizem a educação na hora do voto".