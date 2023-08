República Dominicana abre mercado para carne bovina e suína do Brasil

O Brasil poderá exportar carne bovina e suína para a República Dominicana, informou o Ministério da Agricultura, em nota. A abertura de mercado foi concluída nesta semana após a revisão de certificados sanitários e auditorias in loco, segundo a pasta.

Ainda conforme o Ministério, pelo menos sete frigoríficos estão habilitados a realizar as exportações das proteínas e outros estão sob análise.

De acordo com o Ministério, o país importa cerca de 120 mil toneladas de carnes por ano.

"Esta é uma das maiores aberturas de mercado para a carne suína brasileira da última década. O presidente Lula e o Ministério vêm trabalhando com afinco no fortalecimento das relações internacionais", disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na nota.

O ministério destacou que as negociações avançaram após encontro do ministro com a embaixadora da República Dominicana no Brasil Patrícia Villegas de Jorge, em março deste ano. Os detalhes da abertura estão sendo discutidos bilateralmente pelos países desde novembro do ano passado.

No ano, o País acumula 29 aberturas de mercado.